Как работает система рекуперации в электромобилях: что важно знать водителям

Слово, в автомобильном деле относительно новое – рекуперация. Но его давно и хорошо знают те, кто эксплуатирует электрический транспорт – троллейбусы, трамваи, электровозы. Нынешние электромобили тоже входят в этот список.

Что такое рекуперация в электромобиле

Рекуперация – это не механизм, устройство и функция. Это процесс возврата чего-нибудь для повторного использования. В случае электропривода речь идет о рекуперации энергии. Да-да, ее тоже можно использовать дважды.

Поначалу батарея "электрички" отдает свою энергию для разгона и движения машины. Перед светофором или перед прибытием к цели, когда машина замедляется, энергия движения становится ненужной, и ее приходится выбрасывать в воздух – в виде тепла, которое рассеивают тормозные диски (барабаны). Но именно электрический привод позволяет часть этой энергии сохранить. Система рекуперации превращает кинетическую энергию движения в электрическую и возвращает ее в батарею, пополняя заряд аккумулятора.

Как работает рекуперация в электромобиле

К счастью, для возврата энергии в аккумулятор никаких особо сложных устройств не требуется. Хотя некоторые конструкторские меры таки приходится принимать.

Важнейшее обстоятельство состоит в том, что большинство типов электродвигателей могут работать и в режиме генератора. Нужно только, во-первых, чтобы автомобиль раскручивал вал электромотора (что и происходит, когда машина катится накатом), и чтобы модуль управления в этот момент переключил ток в обратном направлении.

Чтобы довести этот процесс до идеала, то есть, чтобы энергия возвращалась в батарею даже при небольших замедлениях, в современных электромобилях тормозная система объединена с системой рекуперации. При этом водитель, ничего не замечая, при необходимости давит на тормозную педаль. Но "по ту сторону педали" электроника решает, как именно машине выгодно тормозить в этот момент – собственно тормозами или тяговым электродвигателем, который в режиме генератора тоже изрядно притормаживает колеса. Разумеется, что во втором случае энергия возвращается в батарею.

Настройка рекуперации

На большинстве электромобилей есть возможность регулировать степень рекуперации. Чаще всего это реализовано через меню, но есть случающиеся модели, где для этого есть отдельная кнопка – например, B (brake - тормоза), как у Mitsubishi i-MiEV/Peugeot iOn/Citroën C-Zero.

Да, в наиболее мягком режиме машина имеет естественный накат – она довольно долго катится, если отпустить акселератор. Но и подзарядка батареи при такой настройке будет меньше. А в максимально жестком, то есть наиболее эффективном режиме рекуперации сразу после отпускания акселератора двигатель (точнее, в данный момент генератор) сразу максимально нагружает колеса. Машина почти не катится и быстро замедляется, как при сдерживании ее тормозами. Однако и аккумулятор в таком случае получит самое заметное пополнение.

Кратко

Из нашего богатого опыта тест-драйвов электромобилей разных марок, моделей и поколений следует, что к системе рекуперации каждого электромобиля нужно привыкнуть. Вернее, если особого желания нет, на нее можно просто не обращать внимания. Но если есть стремление максимально продолжать пробег без подзарядки, нужно разобраться с настройками меню рекуперации и получить определенные навыки использования этой полезной функции, чтобы реализовывать ее максимально эффективно.