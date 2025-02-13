Volkswagen Tiguan и Passat получили новый мощный двигатель: цены и характеристики
Три модели Volkswagen получили новый мощный турбомотор. Четырехцилиндровый 2.0 TSI сочетается с "роботом" DSG и полным приводом 4Motion.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
На кроссоверах двигатель выдает 204 или 265 лошадиных сил, причем во втором случае двигатель идентичен Golf GTI, разве что момент на более тяжелых машинах увеличен с 370 до 400 Нм. Passat младшего агрегата не имеет, а старший, как и на других моделях, доступен только в исполнении R-Line.
Разгон с места до ста у 204-сильных Tayron и Tiguan занимает 7,5 секунды, максималка - 220 километров в час. Средний расход топлива по циклу WLTP - от 7,5 до 8,3 литра на 100 километров. С более мощным двигателем динамика заметно улучшится: 5,9 секунды и 242 км/ч для Tiguan и 6,3 секунды и 240 км/ч для Tayron. Универсал Passat 2.0 TSI 4Motion будет еще быстрее: 5,8 секунды до "сотни", а максимальная скорость составит 250 км/ч.
В дополнение к этому машины могут буксировать прицепы массой от 2,2 до 2,5 тонны. Они даже имеют особый режим движения Trailer, который активируется автоматически и меняет алгоритм распределения тяги между осями. Цены на Tiguan 2.0 TSI 4Motion стартуют с 48 175 евро, на Tayron - от 50 770. Универсал Passat 2.0 TSI 4Motion с новым мотором оценили в 62 990 евро.
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