Боррель о ракетной атаке на Украину: военное преступление не останется безнаказанным

Так, Боррель отреагировал на очередную российскую ракетную атаку на Киев, Харьков, Запорожье, Львов и другие города Украины, а также нарушение воздушного пространства Молдовы.

"Удары по гражданским объектам - это военное преступление, и оно не останется безнаказанным. ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не победит", - подчеркнул он.