Боррель о ракетной атаке на Украину: военное преступление не останется безнаказанным

Сегодняшний ракетный обстрел территории Украины является очередным военным преступлением России. Европейский союз будет помогать украинскому народу до победы.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Так, Боррель отреагировал на очередную российскую ракетную атаку на Киев, Харьков, Запорожье, Львов и другие города Украины, а также нарушение воздушного пространства Молдовы.
"Удары по гражданским объектам - это военное преступление, и оно не останется безнаказанным. ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не победит", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет. Большинство вражеских ракет было сбито силами противовоздушной обороны.
Ранее, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине пакета военной помощи на сумму 500 млн евро.
Также Европейский Союз увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, в два раза. Дополнительно будут обучены 15 тысяч военнослужащих. Таким образом, общее количество обученного персонала EUMAM увеличится до 30 тысяч человек.