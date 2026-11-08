От Карабаха до Украины: параллели войны, опыт победы и цена восстановления

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Азербайджан почти 30 лет шел к восстановлению территориальной целостности, и сегодня его опыт называют примером для государств, столкнувшихся с агрессией и сепаратизмом. Для Украины, которой предстоит возвращать оккупированные территории и восстанавливать на них жизнь, он особенно важен.

О том, чему Киев может научиться у Баку – от разминирования и отстройки освобожденных районов до веры в собственные силы – в колонке для РБК-Украина журналиста Мубариза Асланова.

Главное:

Путь к суверенитету: 30 лет руководство Армении срывало переговоры, а российское военное присутствие позволяло Кремлю сохранять влияние в регионе. В 2020 году за 44 дня Азербайджан вернул значительную часть территорий, а в сентябре 2023-го 23-часовая антитеррористическая операция восстановила суверенитет.

30 лет руководство Армении срывало переговоры, а российское военное присутствие позволяло Кремлю сохранять влияние в регионе. В 2020 году за 44 дня Азербайджан вернул значительную часть территорий, а в сентябре 2023-го 23-часовая антитеррористическая операция восстановила суверенитет. Восстановление: главный вызов после освобождения – разминирование, из-за которого жители возвращаются медленнее. Несмотря на это, в регионе идет стремительное строительство: за шесть лет введены в эксплуатацию три международных аэропорта.

главный вызов после освобождения – разминирование, из-за которого жители возвращаются медленнее. Несмотря на это, в регионе идет стремительное строительство: за шесть лет введены в эксплуатацию три международных аэропорта. Уроки для Украины: возвращение территорий, реинтеграция и преодоление последствий оккупации – общие вызовы для двух народов. Азербайджанский опыт стоит внимательно изучать.

возвращение территорий, реинтеграция и преодоление последствий оккупации – общие вызовы для двух народов. Азербайджанский опыт стоит внимательно изучать. Вера в победу: именно вера общества в справедливость и собственные силы, а не только надежда на партнеров, помогла Азербайджану вернуть суверенитет и станет ключом к победе Украины.

Так уж сложилось, что последствия войны, которую я пережил в детстве на моей родине – в Азербайджане, в Карабахе, – сегодня я вновь наблюдаю в своей профессиональной деятельности – уже в Украине, как журналист. То, что здесь сейчас происходит, во многом напоминает путь, пройденный азербайджанским народом тридцать пять – тридцать шесть лет назад.

8 ноября Азербайджан, находившийся в составе Советского Союза 70 лет, уже шестой год отмечает День Победы – символ восстановления территориальной целостности государства. Для постсоветского пространства это редкий пример успешного урегулирования затяжного конфликта.

Это возможное решение того, что преподносилось как невозможное. Это может стать важным сигналом для других стран, которые сегодня также сталкиваются с сепаратизмом и иностранной агрессией. Среди них – Украина, продолжающая борьбу за свой суверенитет, за право на жизнь.

Тридцать лет без права на ошибку

В течение 30 лет после распада СССР руководство Армении неоднократно срывало переговорный процесс по Карабаху, а Кремль благодаря военному присутствию сохранял влияние на ситуацию в регионе.

В этот период население Азербайджана пережило многочисленные трагедии. Массовые убийства мирных жителей превратились в цепь событий. События начала 1990-х годов, в том числе Ходжалинская трагедия 26 февраля 1992 года, оставили глубокий след в общенациональной памяти азербайджанцев. Многие из этих фактов подтверждаются данными в ходе судебного процесса в Баку против представителей незаконных вооруженных формирований Карабаха.

27 сентября 2020 года, после обострения обстановки на линии соприкосновения, Вооруженные силы Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева начали контрнаступательную операцию по всему фронту. В течение 44 дней был восстановлен контроль над значительной частью оккупированных территорий, а освобождение Шуша 8 ноября 2020 года стало символическим переломным моментом.

Руководство Азербайджана заявило о готовности обеспечить права граждан армянской национальности, оставшихся в Карабахе, однако при условии их интеграции в правовое и социальное пространство Азербайджана. Тем не менее руководители непризнанной «республики», пользуясь покровительством российского военного контингента, продолжали оказывать сопротивление.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел 23-часовую антитеррористическую операцию. Тем самым были освобождены Ханкенди и прилегающие районы, и был полностью восстановлен суверенитет. Все основные представители сепаратистского руководства были задержаны. Вскоре российский миротворческий контингент был полностью выведен с территории Азербайджана.

Мины и аэропорты

Сегодня Азербайджан находится на сложном этапе постконфликтного восстановления. Наибольшим вызовом является процесс разминирования. Этот процесс существенно замедляет возвращение жителей в свои дома и восстановление экономической деятельности. Несмотря на значительные ресурсы, направляемые государством и международными партнёрами, тысячи гектаров территории по-прежнему остаются опасными.

Но тем не менее в Карабахе и освобожденных районах, где за более чем 30 лет оккупации не было положено и двух кирпичей друг на друга и все лежало в руинах, сразу после освобождения наряду с разминированием стремительно ведутся строительные работы. На сегодняшний день за последние 6 лет Азербайджан построил и ввёл в эксплуатацию на этой территории 3 международных аэропорта.

Вера, которая сильнее надежды

Для Украины, которой в будущем предстоит пройти этап возвращения оккупированных территорий и восстановления жизни на них, крайне важно внимательно изучать азербайджанский опыт. И самое главное – опираясь на надежду азербайджанцев, не терявших ее 30 лет. Разумеется, в современном мире это не затянется так надолго...

Восстановление разрушенного, процесс возвращения людей в свои дома, психологическая реинтеграция и преодоление последствий десятилетий оккупации – это общие вызовы для обоих народов, азербайджанцев и украинцев.

Сегодня в Карабахе активно продолжается восстановление инфраструктуры, строительство жилых поселений и возвращение жителей.

Несмотря на значительные ресурсы, направляемые государством и международными партнерами, сотни тысяч гектаров территории по-прежнему остаются опасными. Однако главное – это вера общества в справедливость и в собственные силы. Именно эта вера помогла Азербайджану пройти тридцатилетний путь к восстановлению суверенитета. И именно эта вера, в гораздо большей степени, чем надежда на поддержку международных партнёров, является ключом к будущей победе Украины.

Азербайджан, 30 лет боровшийся с агрессией за свой суверенитет, прошедший через огромные трудности, несмотря на это порой подвергавшийся двойным стандартам в международных отношениях, но в конечном счёте восстановивший своё международное право собственными силами, сейчас очень хорошо понимает Украину.

Азербайджанцы глубоко чувствуют те трудности, которые сейчас переживает украинский народ. Именно поэтому Азербайджанское государство и народ не жалеют гуманитарной поддержки украинцам в различных сферах, насколько это в их силах. Территориальная целостность Украины неизменно поддерживается Азербайджаном.

Недавно на этом фоне визит делегации во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Киев подтвердил, что Азербайджан постоянно заинтересован в отношениях с Украиной в плане политической поддержки, энергетической и других гуманитарных сферах.

В эти дни впервые в период войны состоявшийся в Ужгороде бизнес-форум и заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Украиной являются продолжением этого. Самое главное – Азербайджан, в свое время прошедший тот же путь и те же трудности, ещё больше верит в то, что украинский народ тоже оставит позади переживаемые сегодня трудности и в скором времени обретёт свой суверенитет и мир. Это неизбежно..