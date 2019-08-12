У Києві чоловік поранив ножем орендаря квартири

Затриманому загрожує до восьми років ув'язнення
У Києві чоловік під час бійки поранив ножем у живіт орендаря квартири. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції столиці.
Як повідомляється, після бійки чоловік сам зателефонував у поліцію і повідомив про подію.
"В Дніпровське управління поліції звернувся 56-річний місцевий житель, який повідомив, що ножем поранив свого товариша в квартирі на вулиці Алматинської", - йдеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронних органів, за кілька годин до трагедії в квартирі було застілля, під час якого між господарем оселі та 40-річним квартирантом виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням ножа.
56-річного киянина, який раніше потрапляв в поле зору правоохоронців за дрібне хуліганство затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Потерпілого з проникаючим колото-різаним пораненням живота госпіталізували.
Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №4 повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Затриманому загрожує до восьми років ув'язнення.
Фото: докази (kyiv.npu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні 2017 року в німецькому Эггеленфельде (Нижня Баварія) у гуртожитку для біженців вбили громадянина України. 28-річного українця внаслідок конфлікту побив 47-річний біженець з Казахстану, який проживав з жертвою в одній кімнаті. Українець отримав настільки важкі травми, що помер ще в гуртожитку до приїзду медиків.