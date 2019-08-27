Подорож на власному авто — плюси і мінуси

Подорож – це завжди здорово. Особливо велике задоволення вона доставляє, якщо здійснюється на комфортному, не схожий ні на який інший пікап, зручному у водінні власному авто марки Mitsubishi Mitsubishi L200. В його вантажний відсік з легкістю поміститься все, що може знадобитися в будь-якій ситуації.

Але перш ніж відправитися в тривалу подорож, треба вивчити його особливості, ознайомитися з «плюсами» і «мінусами». Останні теж, на жаль, існують. І якщо ви морально підготувалися до можливих непорозумінь на дорозі, вони не зможуть зіпсувати вам настрій і загальне враження від проведеної на колесах відпустки.

Переваги автомобільних подорожей

Важливою перевагою подорожі по країні на авто є відсутність необхідності піклуватися про купівлю квитка. А це іноді забирає масу часу і нервів. Особливо якщо відпустка закінчується, а зворотного квитка ще немає. Все, що треба зробити перед далекою дорогою, це:

підготувати автомобіль,

скласти маршрут,

скласти список необхідних в дорозі речей,

спланувати бюджет,

провести тимчасові розрахунки.

Наступною перевагою автотуризму є повна свобода у виборі маршруту, можливість відхилення від нього. Адже передбачити наперед, які цікаві місця можуть зустрітися на шляху, неможливо. Наприклад, у кемпінгу бувалі мандрівники порадили подивитися незвичайну пам'ятку, що знаходиться трохи в стороні від вашого курсу. Без проблем можна від нього трохи відхилитися, затриматися.

При повному завантаженні автомобіля вартість поїздки буде значно нижче, ніж на літаку і навіть на поїзді. Безперечним «плюсом» є мобільність. У будь-який момент можна зупинитися біля магазину і поповнити запаси, заїхати в аптеку. Перевагою є також можливість взяти з собою практично необмежену кількість речей, не переживаючи за перевищення допустимої ваги багажу.

Оскільки з вами в автомобілі знаходяться тільки ті, з ким приємно спілкуватися, вам не доведеться вічливо підтримувати розмову з настирливим випадковим попутником. «Плюсом» є те, що подолання певної відстані на авто часто вимагає менше часу, ніж на поїзді.

З якими неприємностями можна зіткнутися в дорозі

Крім приємностей, автоподорож може доставити і деякі досить неприємні емоції. При тривалому переїзді водієві доводиться проводити кілька годин поспіль за кермом, що може бути стомлюючим, позначатися на загальному якості його відпочинку. Не зовсім комфортно відчувають себе і пасажири, що знаходяться в сидячому положенні практично в одній позі.

Іншим недоліком, з яким деколи доводиться стикатися автотуристам, є вихід з ладу автомобіля. Адже це техніка, від її ушкоджень ніхто не застрахований. Подорож на колесах пов'язано з певним ризиком на дорозі. Це може бути:

ДТП,

неприємна зустріч з дорожньою поліцією,

можливість стати жертвою злочинців або шахраїв.

Для безпеки автомобіля його краще ставити під час нічного відпочинку на автостоянку. Але виявити її в крокової доступності від місця ночівлі не завжди представляється можливим.

Універсальні поради для всіх автотуристів

Не слід вирушати в подорож, якщо є проблеми з автомобілем чи ви морально не готові зіткнутися з можливими ризиками.

Краще, якщо в компанії є мінімум два досвідчених водія. Час від часу змінюючи один одного, вони не відчують втоми від напруги за кермом.

Не слід вирушати в далеку дорогу в погану погоду або в недостатньо позитивному настрої.

При проходженні цим нехитрим рекомендаціям удача буде супроводжувати вам. Подорож буде цікавою, приємною, незабутньою і безпечною.