Пустые полки – временно. Почему из супермаркетов исчезают продукты и каких цен ждать осенью

Главное: Дефицита продуктов не ожидается : Украина производит в 3-4 раза больше продукции, чем потребляет.

: Украина производит в 3-4 раза больше продукции, чем потребляет. Проблема в логистике : из-за уничтожения крупных складов и РЦ доставка отдельных товаров может занимать не 24-72 часа, а до недели.

: из-за уничтожения крупных складов и РЦ доставка отдельных товаров может занимать не 24-72 часа, а до недели. Наибольший риск для Киева и области: здесь была сосредоточена значительная часть крупных складов, около 400 тысяч кв. м складской недвижимости класса А уже выведено из строя.

здесь была сосредоточена значительная часть крупных складов, около 400 тысяч кв. м складской недвижимости класса А уже выведено из строя. Пустых полок не будет: но молочные продукты, мясо, рыба, овощи и замороженные товары могут периодически исчезать или быть представлены в меньшем ассортименте.

но молочные продукты, мясо, рыба, овощи и замороженные товары могут периодически исчезать или быть представлены в меньшем ассортименте. Цены могут вырасти : подорожание коснется мяса, молочки, хлеба, гречки и овощей борщевого набора.

: подорожание коснется мяса, молочки, хлеба, гречки и овощей борщевого набора. Массово скупать продукты не нужно: запаса максимум на две недели достаточно, а ажиотажные закупки могут сами создать искусственный дефицит.

Массированные российские атаки на логистические хабы и склады ритейлеров снова спровоцировали волну беспокойства среди украинцев. Разрушение мощных распределительных центров в Киеве, Днепре и других регионах привело к временным задержкам в поставках товаров и заставило торговые сети срочно перестраивать маршруты.

На этом фоне в соцсетях снова ширится паника по поводу возможного "пустоты на полках" и резкого скачка цен на базовые продукты. Впрочем, специалисты успокаивают: физический дефицит продовольствия Украине не угрожает, ведь внутреннее производство в разы превышает потребности потребления.

Однако усложнение логистики и дорогая энергетика неизбежно повлекут за собой изменение ценников и временное сокращение ассортимента.

Основная проблема – логистика

Руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина отметил, что имеющихся производственных мощностей достаточно для внутреннего потребления. Это подтверждает и Минагрополитики. Однако из-за повреждения распределительных центров возможны краткосрочные перебои с доставкой отдельных товаров и временное сокращение ассортимента.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в Украине структура производства аграрной продукции построена таким образом, что фактически в каждом районе есть большое количество различных производств и переработки, которые даже при самых сложных условиях могут обеспечить продуктами населенный пункт, где они непосредственно базируются.

"Если смотреть по всей территории Украины, то продукции мы можем произвести значительно больше того, что потребляем, поэтому дефицита физически мы не будем наблюдать", – сказал Марчук в комментарии РБК-Украина.

Он подчеркивает, что нынешние условия и постоянные удары РФ не несут продовольственного кризиса. Основная проблема сейчас – логистика.

"Да, есть проблемы с логистикой, соответственно, мы чувствуем их из-за ударов по крупным логистическим центрам. Когда в одно время разрушается то, что могло бы, например, обеспечивать несколько недель, условно, жизнедеятельность крупного города, то, конечно, на это требуется время, чтобы, опять же, диверсифицировать риски и распределить следующие партии, довезти их. Это занимает время и средства", – объясняет эксперт.

По его словам, сейчас многие переходят от работы через склады к прямому сотрудничеству магазинов с производителями. Например, магазин работает с производителем хлеба, яиц или молочной продукции, а производитель должен доставить товар непосредственно в магазин. Это, однако, увеличивает логистические расходы.

"Минагрополитики говорит четкие правильные вещи о том, что у нас не может быть физически продовольственной проблемы. Но есть физическая проблема с логистикой и, условно, то, что раньше могло занять 24-72 часа, сегодня может занимать до недели времени", – отмечает Марчук.

Киев и область – среди наиболее уязвимых

Наиболее уязвимыми к проблемам с поставками Максим Гопка называет Киев и Киевскую область, поскольку именно здесь была сконцентрирована значительная часть крупных складских мощностей.

По оценке Dragon Capital, только в течение нескольких недель в Киеве и области было выведено из строя около 400 тыс. кв. м складской недвижимости класса А, а в целом по Украине – около 500 тыс. кв. м, или почти 30% таких складских площадей.

Второе уязвимое направление – Днепропетровская и Запорожская области. Уничтоженный в июне распределительный центр АТБ в Днепре обеспечивал более 300 магазинов в этих двух областях. Компании удалось перестроить маршруты, но этот пример показывает, насколько большая территория может зависеть от одного логистического узла.

Фото: полки в супермаркете АТБ (РБК-Украина)

Кроме того, были уничтожены или повреждены центры сети в Харькове и Одессе.

Отдельная группа риска – прифронтовые восточные и южные регионы. Там к риску повреждения логистической инфраструктуры добавляются более длинные маршруты, ограничения безопасности и перебои с электроэнергией.

"То есть даже если товар физически есть в Украине, доставить его в конкретный магазин вовремя может быть сложнее", – объясняет Гопка.

Комментируя массовые удары по складам в Киеве и области, Денис Марчук отмечает, что таким образом враг хочет добиться больше "победы", чтобы показать, мол, "столица приходит в упадок", что "люди в Киеве будут голодными".

"Трудности есть, никто же не говорит, что их нет. Но это финансовые трудности, логистические трудности, и это не создает проблем с обеспечением украинцев продуктами питания", – говорит он.

Могут ли полки магазинов остаться пустыми

Первыми перебои, по словам Максима Гопки, могут ощущать не гречка, сахар или макароны, которые могут долгое время храниться на складе, а молочные продукты, охлажденное мясо и рыба, свежие овощи и фрукты, замороженная продукция и полуфабрикаты. Причина в том, что этим товарам требуется непрерывная холодовая цепь и частые поставки.

Поэтому в случае продолжения атак, скорее всего, речь будет идти не о "пустых магазинах", а о ситуации, когда на несколько дней исчезает определенный бренд молока, конкретный вид мяса или часть ассортимента овощей, после чего сеть заменяет его другой позицией. Такую модель уже наблюдали после ударов по распределительным центрам, отмечают в УКАБ.

Денис Марчук говорит, что после ударов логистические процессы перестраиваются. Он отмечает, что в среднем задержка поставок может составлять около недели.

"Все сейчас перестраивается, меняют структуру работы ритейла с поставщиками. Смотрите, ну произошли удары, если откровенно посмотреть. Условно прошло там 10 дней, и полки опять-таки наполняются той продукцией, которой физически не было", – отмечает он.

В то же время исполнительный директор Объединения "Союз молочных предприятий Украины" Арсен Дидур объясняет, почему именно молочная продукция может первой исчезать с полок.

По его словам, дефицита молочной продукции нет, однако есть проблема с доставкой.

Бизнес-модель ритейла была построена на работе через распределительные центры: производитель поставлял партию товара на РЦ, где ее комплектовали для магазинов, после чего сеть своей логистикой доставляла продукцию в торговые точки. При этом крупные сети контролируют более 60% розничных продаж.

"Вот здесь есть проблема, потому что собственной логистики либо не было у производителей молочной продукции, либо почти не было. Поэтому это и вызвало пустые полки с молочкой", – объясняет Дидур.

Молочные продукты также имеют ограниченный срок годности, их нужно завозить ежедневно. В отличие от сухих продуктов или консервов, их нельзя завезти один раз и оставить на длительное время.

"Поэтому это и видит сейчас население, эту нехватку на полках. Поэтому пока не построим альтернативную логистику, будет вот такая ситуация", – говорит он.

Фото: полка в супермаркете Novus (РБК-Украина)

Что будет с ценами на продукты

Молоко и мясо

Из-за усложнения логистики молочные и мясные товары точечно могут подорожать на 5-10%, прогнозирует Максим Гопка.

Денис Марчук также связывает возможное подорожание не с физическим отсутствием продуктов, а с дополнительными расходами производителей и поставщиков. Впрочем, по его мнению, ценник здесь может вырасти на 20%.

"С молочкой у нас может быть проблема в том плане, например, что она может подняться в цене даже до 20%. Почему? Потому что мы заходим в осенний период, в осенний период молочка всегда начинает больше расти в цене", – отмечает он.

Кроме того, производители несут расходы на хранение продукции, упаковку и электроэнергию. Если из-за ударов возникают перебои со светом, предприятиям приходится использовать генераторы.

"Генерация на предприятиях – это большой генератор. Его заправить – это дизтопливо, цены высокие", – объясняет Марчук.

Поэтому, по его словам, цены могут расти именно из-за дополнительных расходов производителя и поставщика, а не из-за отсутствия товара.

В то же время, по мнению исполнительного директора Объединения "Союз молочных предприятий Украины" Арсена Дидура, прогноза роста цен на 20% пока нет. Такой сценарий возможен только при условии уничтожения перерабатывающих предприятий или складов и возникновения дефицита продукции. По его словам, молочка в сентябре в среднем может подорожать на 3-5%.

Гречка

Минагрополитики прогнозирует возможное рост цены гречки до 15%, при этом дефицита не ожидают. По данным Госстата, средняя цена гречки в Украине в июле составляла 75,17 грн/кг, причем она даже снизилась на 1,96% по сравнению с июнем. Текущий мониторинг розничных сетей также пока не демонстрирует скачка: средняя цена составляет около 74,57 грн/кг.

По словам Максима Гопки, если взять официальную среднюю цену 75,17 грн и реализуется максимальный сценарий Минагрополитики – +15%, получим примерно 86,45 грн/кг. Чтобы средняя цена превысила 85 грн, достаточно роста примерно на 13,1%. Таким образом, математически ценник свыше 85 грн за килограмм полностью укладывается в озвученный Министерством сценарий.

При этом физического дефицита крупы не прогнозируется, производство гречки ожидается на уровне более 80 тысяч тонн. В конце августа – начале сентября продолжается активная фаза ее сбора.

Однако Денис Марчук обращает внимание на то, что собранное зерно нужно довести до кондиции, высушить, на заводе перебрать и упаковать. Поэтому на себестоимость влияют материалы для упаковки, в частности термопак, который в большей степени закупается за границей, электроэнергия и топливо для генераторов в случае перебоев с электроснабжением.

"Поэтому и не за счет отсутствия товара, а за счет дополнительных расходов, которые несет в себе производитель-поставщик, цены могут подорожать на гречку в среднем на 10-15%", – говорит Марчук.

Фото: полки в супермаркете Novus (РБК-Украина)

Овощи борщевого набора

В краткосрочной перспективе, в конце августа – в сентябре, дефицита борщевого набора не ожидается. Напротив, сейчас действует сезонный фактор нового урожая, и по большинству позиций предложение увеличивается.

В настоящее время картофель в августе стоит в среднем около 19 грн/кг, а его индекс цены по сравнению с июлем снизился более чем на 20%. Морковь за август в мониторинге снизилась примерно с 45 до 25,65 грн/кг, свекла – с 26,50 до около 17,50 грн/кг.

Репчатый лук после уровней свыше 40 грн/кг в начале августа к 26 августа упал до около 29 грн/кг.

Поэтому сейчас борщевой набор, по словам Максима Гопки, скорее должен сезонно дешеветь или стабилизироваться, а риск более существенного подорожания смещается на зиму.

Со своей стороны Денис Марчук подчеркивает, что сейчас есть хороший урожай овощей и нет проблем с возможностью их реализовывать через ярмарки, магазины и рынки.

"Но, опять же, здесь тоже логистика, поэтому овощная группа, фактически, там сентябрь-октябрь, там не будет какого-то сверхбольшого скачка цен. Могут на 3-5% вырасти цены, но, опять же, за счет цены на топливо", – прогнозирует он.

В то же время осенью и зимой ситуация может измениться. В начале ноября рынок в большей степени начнет наполняться тепличными овощами, поскольку будет меньше продукции, собранной в открытом грунте.

"А тепличные овощи – это совсем другое ценообразование, чем то, что с грядки. Потому что там очень большая генерация света, очень большая генерация тепла", – объясняет Марчук.

По его словам, овощная группа за счет поставок тепличных овощей может вырасти в цене на 20-30%, а зимой – еще больше.

В то же время эксперт предостерегает, что не стоит прогнозировать так далеко, поскольку неизвестно, какой будет начало зимы или осени в условиях поставок электроэнергии.

Хлеб

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко не считает, что именно удары РФ по логистическим хабам и складам приведут к подорожанию массовых сортов хлеба.

По его словам, поставки повседневного хлеба не предусматривают использования распределительных центров и логистических хабов. Каждый хлебозавод, как правило, развозит свою продукцию собственным транспортом непосредственно в торговые точки.

Для примера, средний по размеру хлебозавод в областном центре может иметь 1,5-2 тысячи точек доставки, включая супермаркеты. Если условно есть 50 супермаркетов, хлебозавод развозит продукцию непосредственно к ним, не завозя хлеб на распределительный центр.

Иная ситуация с хлебобулочными изделия длительного хранения – снековой продукцией, различным печеньем, сухариками и т.д. Такие товары завозятся на распределительные центры и могут пострадать из-за ударов.

"Поэтому здесь есть риск подорожания на несколько процентов, потому что, если непосредственно развозить по магазинам, то это меняет логистические расходы", – отмечает Тараненко.

Что касается непосредственно хлеба, то его подорожание возможно прежде всего в случае ухудшения энергетической ситуации, так как это повлечет за собой большие энергозатраты. При худшем сценарии он не исключает подорожания хлеба на 5-10% до конца года.

В свою очередь заместитель главы Всеукраинского аграрного совета обращает внимание, что второй год подряд хлеб имеет тенденцию к подорожанию.

"Каждый месяц это 2-1,5%, поэтому на нынешний осенний период еще прибавит в цене, где-то, условно, до 10-12%", – предполагает Денис Марчук.

Фото: полки в супермаркете АТБ (РБК-Украина)

Стоит ли делать запасы

Эксперты не советуют скупать продукты в больших количествах. Денис Марчук называет массовые закупки на фоне сообщений об ударах по складам "искусственной паникой", которая сама создает дефицит на полках.

"Когда вы идете и делаете запас, условно, на 6 месяцев, в то время как проблема с поставкой может занимать неделю, то тогда вопрос к вам. Зачем создавать эти искусственные проблемы сами в себе, нагоняя эту панику и создавая искусственный дефицит?" – говорит он.

По словам эксперта, если люди действительно боятся перебоев, можно сделать запас максимум на две недели. В то же время Марчук призывает не скупать чрезмерное количество товаров, поскольку другие семьи также должны иметь возможность их приобрести.

В качестве примера он приводит гречку: после сообщений о возможном подорожании люди начинают массово ее скупать, после чего видят пустые полки и делают вывод, что продукта нет.

"Ну, нет, потому что вы взяли там вместо килограмма, условно, взяли 30 килограммов. Ну, зачем вам ее столько? Потом она пропадает, жучки всякие заводятся", – отмечает эксперт.

По его словам, Украина обеспечена продуктами, поэтому, если люди все же хотят иметь запас, достаточно максимум двух недель. Он также подчеркивает, что нынешняя ситуация не похожа на начало полномасштабной войны в 2022 году, когда полки действительно были пустыми.

"Все работают, работают тяжело. Но диверсифицируются, ищут возможности безопасного производства и, соответственно, будет предложение того или иного продукта", – подытожил Марчук.