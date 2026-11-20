"Проблема в том, что я не помню": Зеленский о том, считает ли его Трамп другом
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вспомнить, называл ли его другом президент США Дональд Трамп. В тот же день Трамп именно так обратился к российскому диктатору Владимиру Путину на встрече в Китае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Зеленского на вопросы журналистов 19 ноября.
Журналисты спросили Зеленского, называл ли его Трамп своим другом. Сначала президент усмехнулся и ответил утвердительно.
"Я думаю, да", - сказал Зеленский.
Впрочем, выдержав паузу, он признался, что этого не помнит.
Зеленский объяснил, что Трамп за все время обращался к нему по-разному.
"Он говорил мне разные слова, и положительные тоже", - отметил президент.
Слова о дружбе Трамп адресовал Путину несколькими часами раньше. 19 ноября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Американский лидер назвал Путина своим другом в начале разговора.
Перед началом разговора Трамп подчеркнул, что они с Путиным давно знают друг друга, и выразил надежду, что встреча принесет "много замечательного".