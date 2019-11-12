Онлайн-конференція: "Pharma Digital Day. Вперше безкоштовно про онлайн просування фармацевтичних компаній "

Коли: 15 листопада, 9:30 (за Києвом)

Як фармацевтичному бренду розповісти про себе, як просувати продукт в рамках законодавства, як залучати людей і створити правильний імідж? У складній ніші фармацевтичної продукції існує так багато підводних каменів.

Для кого?

Для власників, керівників, топ-менеджерів, маркетологів фармацевтичних компаній і фармацевтів, які хочуть розібратися в digital.

Що саме ви впізнаєте?

як збільшити продажі фармацевтичної продукції в інтернеті,

як просувати продукцію з урахуванням законодавства,

як вибрати правильну стратегію і вибудувати грамотний SMM,

нові технології та тренди в фарміндустрії на 2020 рік,

як вибудувати digital-стратегію в рамках загальної стратегії фармацевтичного бренду.

Хто спікери?

Володимир Скиба (Dr Reddy's), Ірина Буртова (Takeda), Олена Кормілюк

(Bayer), Ірина Пашкетнік (Фармак), Юлія Литовченко (Programmatic Media Group), Володимир Дем'яненко (D2), Антон Аврінскій (Liki24), і ін.

Немає можливості приєднатися в день ефіру? Ви можете придбати попередньо запис конференції за вигідною ціною.

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse

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