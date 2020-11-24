«Olympic Park» – надійне місце для великого бізнесу!

Приємні ціни на готову столичну нерухомість і перевірений забудовник приведуть вас до бажаної мети.

«Правильна інвестиція повертає більше, ніж у неї вкладено», – золоте правило бізнесу. Ось чому найуспішніші та найбагатші люди планети радять інвестувати у нерухомість. Але із застереженням: якщо вона приносить дохід. Нежитловий фонд у столичному комплексі «Olympic Park» – розумна інвестиція в майбутнє й гарантований прибуток. Уся нерухомість вже готова й пропонується на комфортних умовах: нежитлові приміщення – від 38 700 грн за м², квартири – від 23 500 грн за м².

Експерти з нерухомості прогнозують, що наступного року привабливою сферою для інвесторів стануть комерційні приміщення:

торгово-офісні приміщення складуть 30%;

складські приміщення – 11%.

Враховуючи, що пропозицій у Києві вистачає, статистика досить приваблива. Але в реальності ринок не такий великий, бо знайти нежитлові приміщення в новобудові, які підходили б під усі бізнес-завдання клієнтів, достатньо складно. «Olympic Рark» – це відмінний варіант тому, що в одному місці об'єдналися три важливі чинники:

окупність;

розташування;

репутація забудовника.

Окупність

Питання окупності проекту – головне, яке потрібно поставити собі, перш ніж щось роботи. Чи це того варте? Коли мова заходить про «Olympic Park», то варте! Перш за все, вам не доведеться залежати від забудовника! Усі приміщення готові, можна заходити на ремонт. Простора площа та високі стелі дозволять адаптувати приміщення під будь-який бізнес: кафе, бістро, салон краси, бутік, медичний центр, спа-салон, магазин, школу, банківське відділення тощо.

«Olympic Park» – сучасний центр із архітектурою у стилі хай-тек, дворівневим підземним паркінгом у складі житлового комплексу. Зручне розташування збільшить трафік та забезпечить бізнес клієнтами і прибутком.

Розташування

Концептуально архітектурний проект побудований у форматі «місто в місті». Він поєднує в собі зручності міста й комфорт передмістя. Все, що необхідно, знаходиться у кроковій доступності: магазини, банки, кафе, дитячий садок, школа, стадіон та фітнес-центр. Поруч Парк партизанської слави та три озера – Лебедине, Позняки та Вирлиця.

Фасад будівлі «Olympic Park» виходить на проспект Миколи Бажана. Він вважається найжвавішим та об'єднує одразу три житлові масиви: Позняки, Осокорки та Харківський, що гарантує високий трафік. Знаходиться «Olympic Park» у 5 хвилинах ходьби від м. «Бориспільська» за адресою: Харківське шосе, 210. Район забезпечений якісною соціально-культурною та транспортною інфраструктурою.

Забудовник

«Olympic Рark» – це новий проект девелоперської компанії «Status Group», портфель нерухомості якої нараховує багато успішних об'єктів, серед яких житлові комплекси й бізнес-центри. Висока якість будівництва, надійність, доступність і велика команда професіоналів – це ті переваги компанії, які дозволяють впевнено дивитися в майбутнє. Саме ці принципи формують репутацію «Status Group», що дозволяє інвесторам залишатися спокійними навіть у складні часи.

Зробіть крок в успішне майбутнє! Почніть свій бізнес в «Olympic Park», щоб завжди бути на вершині Олімпу!