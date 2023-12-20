«Олейна» запускает новую линейку масел С ТРАВАМИ

В декабре этого года известный украинский бренд «Олейна», принадлежащий международной компании Bunge, презентует новую линейку ароматных масел – «Олейна» С ТРАВАМИ. В линейку входят сразу несколько вкусов:

томат, чеснок, базилик;

чеснок, базилик;

перец чили, базилик, томаты;

базилик, орегано, розмарин, еще известен как «Травы Прованса».

Компания Bunge является глобальным лидером в агробизнесе, производстве продуктов питания и незаменимых ингредиентов, которые определяют вкус, питательность и кулинарный опыт.

Новая линейка масел «Олейна» С ТРАВАМИ – это первый шаг бренда по импорту лучших европейских практик в Украину. Эти рецептуры «жидких специй» под локальными брендами уже успешно продаются во многих европейских странах.

«Появление на украинском рынке масел с травами под брендом «Олейна» - это отклик на гастрономический запрос современного украинца. Сегодня, когда ресурс стал одной из ценностей, мы все ищем продукты и услуги, которые помогают его сберечь. Приготовление еды не исключение. Кто-то стремится ко вкусному разнообразию для настроения, кому-то более важно здоровое питание, а кое-кто ищет готовые решения для приготовления еды каждый день даже в условиях перебоев с электричеством. Масла с травами – это будто «жидкие специи», готовые для приготовления как горячих, так и холодных блюд. К тому же много потребителей, которые вернулись в Украину из-за границы, хотели бы использовать увиденные кулинарные лайфхаки из других стран у себя на кухне. Новая линейка «Олейна» открывает такую возможность», - комментирует Евгения Роик, маркетинг-менеджер бренда «Олейна».

Масла «Олейна» С ТРАВАМИ произведены в соответствии с самыми высокими международными стандартами качества. Это предполагает суровый контроль выбора всех ингредиентов и каждого этапа производства. К тому же, благодаря внутренней системе контроля, которая отслеживает состав и чистоту материалов, поставляемых на производство, можно быть уверенными в самом высоком качестве семян, из которых производится масло «Олейна».

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Справка о ТМ «Олейна»

Подсолнечное масло под ТМ «Олейна» появилось на рынке в 1998 году, производится на Днепропетровском маслоэкстракционном заводе, входящем в международную компанию Bunge – одного из крупнейших мировых игроков агросектора, производства продуктов питания и ингредиентов. На сегодняшний день компания имеет 51 завод по переработке масла в мире, 29 заводов по рафинации масел и 25 линий бутилирования. Bunge поставляет ингредиенты и инновационные решения для некоторых известных в мире брендов и производителей. В Украине компании Bunge принадлежит два завода и три элеватора.

Продукция ТМ «Олейна» производится под контролем международной компании Bunge. Качество продукции ТМ «Олейна», изготовленной на ДМЭЗ, подтверждено украинскими и европейскими сертификатами качества: ISCC plus, ISO 14001, FSSC 22000, а также экологическим сертификатом по международному стандарту ДСТУ ISO 14024. «Олейна» на сегодня — единственное бутилированное подсолнечное масло в Украине, прошедшее экологическую сертификацию.