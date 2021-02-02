«НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНВІТРО» підтвердила якість ПЛР-тестування на COVID-19 на міжнародному рівні

ТОВ «ІНВІТРО» взяла участь в програмі Зовнішньої Оцінки Якості британської компанії Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) і отримала сертифікат про відповідність ПЛР-тестування на COVID-19 (виявлення РНК SARS-CoV-2) міжнародним стандартам.

Даний сертифікат підтверджує, що методи, тест-системи та технології, що використовуються в лабораторії дають можливість отримати результат, який на 100% можна порівняти з іншими лабораторіями схожої спеціалізації в різних країнах світу. Таким чином, можна обґрунтовано стверджувати, що тести ПЛР на COVID-19 в ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНВІТРО» відповідають всім міжнародним стандартам якості. Всього в проекті брало участь близько 500 лабораторій (в основному, з країн ЄС та Північної Америки).

Серед контрольних зразків були «позитивні» проби з різною концентрацією вірусу SARS-CoV-2, «негативні» проби - без будь-яких мікроорганізмів, проби, що містять інші коронавіруси (НЕ COVID-19). У всіх випадках лабораторія видала коректні результати. Програма Зовнішньої Оцінки Якості по COVID-19 - це перший досвід участі в міжнародних проектах з контролю якості молекулярно-генетичних досліджень для ТОВ «ІНВІТРО» на території України.

Завідувач ТОВ «ІНВІТРО», Павло Набока: «В умовах пандемії COVID-19 для нас важливо (особливо на старті, коли ми тільки налагоджували процедури виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2) мати об'єктивну (сторонню, НЕ ангажовану) оцінку правильності нашої роботи. Це можливо тільки за умови участі лабораторії в програмах Зовнішньої Оцінки Якості. Ця програма дозволяє виявляти потенційні проблеми і помилки, одночасно контролюючи ефективність процесів в лабораторії. Наша лабораторія отримала 100% коректних результатів, що є безумовною характеристикою правильності організації процесу тестування на COVID-19».

Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) - британська компанія (штаб-квартира розташована в Глазго, Великобританія), що спеціалізується на зовнішній оцінці якості (ЗОЯ) молекулярно-генетичних досліджень. Зокрема, діагностики інфекційних захворювань із застосуванням методу полімеразної-ланцюгової реакції (ПЛР). QCMD є учасником Служби акредитації Сполученого Королівства (UKAS, United Kingdom Accreditation Service), що забезпечує якість лабораторних досліджень в світі.

Довідкова інформація про компанію

ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНВІТРО» (ТОВ «ІНВІТРО») – міжнародна високотехнологічна компанія, що надає якісні медичні послуги в Україні.

ТОВ «ІНВІТРО» почала працювати в Україні 2010 року. Лабораторний комплекс ТОВ «ІНВІТРО» має відділи загальноклінічних досліджень, біохімії, імунохімії, мікробіологічних та ПЛР-досліджень, а також допоміжні підрозділи. Для виконання досліджень на найвищому рівні компанія має новітнє обладнання лабораторії від виробників Швейцарії, США, Франції, РФ, Німеччини.

У мережі «ІНВІТРО» – понад 75 медичних офісів у 27 містах України. Крім лабораторних аналізів у більшості медичних офісів ТОВ «ІНВІТРО» можна виконати інструментальні дослідження УЗД та ЕКГ. Крім того, є послуга забору біоматеріалу без відвідування медичного офісу «Виїзд додому» у Дніпрі, Кам’янському, Харкові, Одесі, Кривому Розі, Черкасах, Миргороді, Кременчуці, Миколаєві, Полтаві та Херсоні.

Принцип роботи ТОВ «ІНВІТРО» — якість на кожному етапі лабораторного дослідження.