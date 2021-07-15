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 Мер Майамі пояснив свої слова про авіаудари по Кубі

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Куба, Четвер 15 липня 2021 03:50
 Мер Майамі пояснив свої слова про авіаудари по Кубі Фото: Мер Майамі Френсіс Суарез (twitter.com/FrancisSuare)
Автор: Даша Харченко

Мер американського міста Майамі Френсіс Суарез пояснив, що не закликав до авіаударів по Кубі. Він говорив як приклад, що така реакція США слідувала на різні інциденти в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням MSNBC.

"Різні адміністрації розглядали різні варіанти в різних театрах (військових дій-ред.) по всьому світу. Один з них, який я навів як приклад, авіаудари в Косово при адміністрації Клінтона", - сказав Суарез.

Він навів ще кілька прикладів військової активності США.

"США були залучені в безліч речей по всьому світу, складно бачити, як щось відбувається в 90 милях звідси (близько 150 кілометрів - ред.) без будь-якого реального втручання США", - сказав він.

На питання ведучого, куди могли б бути спрямовані американські авіуадари, мер Майамі підкреслив, що не закликає до певних дій.

Раніше повідомлялося, що США скорегують політику щодо Куби у зв'язку з протестами, що пройшли в країні. Білий дім закликав кубинську владу звільнити якомога швидше всіх затриманих учасників акцій.

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