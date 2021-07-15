 Мер Майамі пояснив свої слова про авіаудари по Кубі

Мер американського міста Майамі Френсіс Суарез пояснив, що не закликав до авіаударів по Кубі. Він говорив як приклад, що така реакція США слідувала на різні інциденти в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням MSNBC .

"Різні адміністрації розглядали різні варіанти в різних театрах (військових дій-ред.) по всьому світу. Один з них, який я навів як приклад, авіаудари в Косово при адміністрації Клінтона", - сказав Суарез.

Він навів ще кілька прикладів військової активності США.

"США були залучені в безліч речей по всьому світу, складно бачити, як щось відбувається в 90 милях звідси (близько 150 кілометрів - ред.) без будь-якого реального втручання США", - сказав він.

На питання ведучого, куди могли б бути спрямовані американські авіуадари, мер Майамі підкреслив, що не закликає до певних дій.