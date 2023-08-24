«Мавка. Лесная песня» онлайн на SWEET.TV. Национальная эксклюзивная премьера

24 августа в национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV состоялась национальная эксклюзивная премьера самого ожидаемого украинского анимационного фильма «Мавка. Лесная песня». МАВКА онлайн на SWEET.TV ― это легальный контент в отличном качестве и без рекламы.

Достижения МАВКИ: невероятный успех в цифрах и отзывах

«Мавка. Лесная песня» стала самым кассовым украинским фильмом и кассовым анимационным релизом Украины во времена Независимости. Более того, по кассовым собраниям в Украине она обошла мирового анимационного лидера ― «Ледяное сердце 2». Что там анимационные ленты, МАВКА в первый уикенд оставила позади даже «Аватара 2»: билетов на отечественную анимацию было продано на 30,5 тысячи больше, чем на долгожданный блокбастер.

Только первый уикенд принес 24,9 млн грн. На родине кассовые сборы за 25+ недель проката составили 154 млн. грн. Это более 1,23 млн проданных билетов.

Права на кинотеатральный прокат анимационного фильма приобрели более 80 стран, среди которых Франция, Испания, Италия, Великобритания и Ирландия, Германия, Норвегия, регион MENA (арабские страны) и Латинской Америки! А в Украине право показа на онлайн-платформах принадлежит SWEET.TV!

Итак включайте мультфильм «Мавка. Лесная песня» по-украински в отличном качестве и без рекламы на телевизоре, смартфоне, компьютере и даже через X-box в национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV. Эксклюзивно!

МАВКА: рождение берегини

Мавка– самобытный и сильный женский образ. Она добрая, кроткая, открытая душой, но когда возникает вопрос о защите своего дома, в его глазах пылает огонь борьбы. Этот образ сочетает в себе мистичность древних украинских легенд, персонификацию непобедимой любви, смелость быть собой и свободу духа.

Над «оживлением» Мавки работало три известных личности. Свои движения, грацию, пластику героиня получила раньше голоса. В 2019 году стало известно о привлечении к проекту примы-балерины Екатерины Кухар, исполняющей партию Мавки в балете «Лесная песня» в Национальной опере. И только в 2022 году создатели сообщили, что Берегиня Леса будет разговаривать голосом актрисы Наталки Денисенко. А Кристину Соловой можно назвать голосом сердца Мавки, ведь те невероятные композиции, которые мы услышим в мультфильме, это произношение сердца, самые искренние эмоции, которые касаются души каждого.

Несколько изюминок. Глаза Мавки изменяют цвет в зависимости от настроения. А руны на ее теле – настоящие древнеукраинские символы с сакральным значением. Некоторые из них воплощают четыре стихии, некоторые – плодородие, а некоторые – начало новой жизни. Цвет волос героини также меняется в зависимости от времени года.

Важная миссия: это должно затронуть каждого

Чтобы описать красоту украинского леса, создатели отправились в экспедицию вместе с консультантами WWF-Украина. Но они получили противоречивые впечатления. С одной стороны, невероятная местность Карпат и Полесья вдохновляет на создание мистических историй. С другой стороны, они увидели масштабы вырубки наших лесов. То, что когда-то было лесом, превратилось в залысины, а неконтролируемая добыча янтаря нарушила фауну региона. WWF-Украина предоставила список создателям, как изменился регион за годы потерянной независимости. Поэтому в мультфильме, кроме магических существ, есть животные из Красной книги Украины. И от нас зависит, станут ли они со временем тоже мифологическими или благодаря совместным усилиям удастся восстановить их популяцию.

Чтобы привлечь внимание к экокатастрофе, создатели вместе с WWF-Украина запустили проект «Спасем рысь», в рамках которого проходил сбор средств на исследование ореолов обитания евразийской рыси на Полесье.

Включайте эксклюзивно на SWEET.TV МАВКА онлайн в отличном качестве и без рекламы. Будем открывать мистический мир Мавки, душу леса, красоту Украины вместе.

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV ― вселенная телевидения и кино для украинцев

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV с первых дней возложил на себя миссию – популяризировать украинский контент. Из-за украинских фильмов и анимации зритель узнает больше об Украине, в сердцах загорается огонь любопытства. Фильмы могут побуждать перечитать книгу, узнать больше об истории. Следовательно, это не развлечения, это путь к национальному самопознанию. И на SWEET.TV есть все для этого:

Украинская коллекция. Сейчас на SWEET.TV доступны сотни украинских фильмов: от фильмов, снятых в первые годы независимости, до самых современных.

Кино о героях. Фильмы о выдающихся личностях имеют свою большую и благодарную аудиторию. Ленты о Бандере, Шухевиче, Шевченко, Короле Даниле, Иване Черноусе, о пограничниках Луганской области, ставшем снайпером экопоселенца и других героях прошлого и настоящего доступны для просмотра на SWEET.TV.

Документальные проекты. В национальном онлайн кинотеатре SWEET.TV есть проекты, которые открывают глубинный мир украинской культуры . Свадебные обряды, тайны мифологии, литературное наследие, речевые сокровища. Такой контент помогает навсегда отделить себя от московии, гордиться собственной историей, самобытной, уникальной.

Украинское телевидение. На SWEET.TV более 260+ каналов. Среди которых особое место занимают национальные и региональные. Новости, познавательные шоу легко смотреть онлайн не только на телевизоре, но и телефоне и компьютере.

Подключить SWEET.TV может любой украинец. К тому же первые 7 дней пользования сервисом будут абсолютно бесплатны, даже карточку не нужно подключать онлайн кинотеатре.

Смотрите украинский. Ощутите украинское. Любите украинское. Вместе со SWEET.TV.