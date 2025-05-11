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"Хотят оставить нас без "глаз": в ВСУ рассказали о новой тактике РФ на Покровском направлении

Покровск, Воскресенье 11 мая 2025 18:38
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"Хотят оставить нас без "глаз": в ВСУ рассказали о новой тактике РФ на Покровском направлении Фото: ВСУ рассказали о новой тактике РФ на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на сегодня остается одной из самых сложных по линии фронта. Российские войска уже изменили свою тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника штаба 2-го Интернационального легиона ВСУ Павла Славинского в эфире телемарафона.

Славинский отметил, что его легион сейчас действует именно на Покровском направлении, которое является чрезвычайно сложным.

"Обстановка тяжелая, но прогнозируемая. Мы понимаем, что делает враг, и пытаемся восстановить утраченные позиции. Это своеобразные "качели" (фронт то отходит, то возвращается), - ред.", - отметил начальник штаба.

Он также рассказал, что с февраля, когда наблюдался пик вражеской наступательной кампании, тактика РФ изменилась. По его словам, сейчас противник концентрирует усилия на уничтожении тыловой инфраструктуры и разведки, чтобы дальше беспрепятственно продвигаться вперед.

"Они пытаются оставить нас без "глаз", без БПЛА. Эта тактика на многих направлениях срабатывает", - добавил Славинский.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих на фронте. В течение последних дней Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал об интенсивных боевых действиях в этом регионе.

В частности, по информации от 11 мая, именно на Покровском направлении зафиксировано наибольшее количество штурмов РФ за день.

Вооруженные силы Украины активно противостоят наступлению российских войск, которые пытаются прорвать оборону и продвинуться вглубь территории. В то же время украинские подразделения проводят контратаки и пытаются восстановить утраченные позиции.

В частности известно, что вчера, 10 мая, на данном направлении украинские воины:

  • ликвидировали 69 оккупантов,
  • ранили 32 оккупантов,
  • уничтожили один автомобиль и три разведывательных БпЛА,
  • существенно повредили одну самоходную артиллерийскую установку.

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