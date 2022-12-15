"Доступные кредиты 5-7-9%": на что берут кредиты украинские предприниматели во время военного положения

Киев, 29 ноября, 2022 – С момента введения военного положения украинцы получили от банков более 68 млрд гривен кредитов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Государственный Укргазбанк подсчитал, в каких регионах, сколько и на какие нужды украинский малый и средний бизнес (МСБ) берет кредиты чаще всего.

Более 16 тысяч кредитных договоров заключили МСБ во время полномасштабной войны

Несмотря на войну, бизнес не прекращает искать возможности для развития. По данным Фонда развития предпринимательства, с 24 февраля в рамках госпрограммы заключили более 16 тыс. кредитных договоров. В частности, из 44 банков-участников программы один только Укргазбанк выдал более 7 млрд грн кредитов на нужды МСБ. В среднем для банка – это 6 кредитов ежедневно. Общий прирост кредитного портфеля МСБ составил 32%.

Количество кредитов по регионам

По статистике Укргазбанка, кредитные договора по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с начала полномасштабной войны чаще всего заключали в Одесской и Днепропетровской областях. Жители этих регионов взяли в Укргазбанке по 93 кредита. Следующие в пятерке лидеров: Киевская область – 76 кредитов, Кировоградская – 68 кредитов, Львовская – 65 кредитов.

Прогнозируемо меньше всего кредитов предприниматели оформили в Херсонской области – 2 договора.

Аграрии – лидеры среди заемщиков

Больше всего кредитов брали компании в сфере сельского хозяйства – 50,8% от всех льготных кредитов. С начала действия военного положения украинский аграрный бизнес получил более 25 млрд льготных кредитов, из которых 3.56 млрд грн – в Укргазбанке, где средняя сумма кредита составила около 7.5 млн гривен. Чаще всего средства брали на приобретение и модернизацию техники для посевной кампании.

Наибольшее количество агрокредитов Укргазбанк выдал в Одесской области – 60 кредитов. Далее следуют Днепропетровская и Черкасская области (48 и 42 кредита соответственно).

На что еще брали кредиты украинцы

Кроме денег на сельскохозяйственные нужды, с начала полномасштабного вторжения украинцы брали в Укргазбанке:

кредиты на поддержку бизнеса в военное время для предотвращения российской агрессии и преодоления ее последствий - 3.04 млрд грн;

антиковидные кредиты - 563 млн грн;

кредиты на рефинансирование - 30 млн грн;

инвестиционные кредиты - 19.67 млн грн.

Банк отмечает, что запросы на инвестиционное, антикризисное кредитование и рефинансирование со стороны МСБ уменьшились в десятки раз по сравнению с 2021 годом.

Кредиты "5-7-9%" на восстановление производства

На программу "Доступные кредиты 5-7-9%" в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 16 млрд грн. Государство будет оказывать финансовую поддержку украинскому МСБ на восстановление частично или полностью разрушенных производственных мощностей. Согласно решению, которое приняло Правительство 14 октября 2022 года, предприниматели смогут получить кредит под 9% сроком до 5 лет на сумму до 60 млн грн. Выполнение обязательств по таким кредитам частично будет обеспечивать государственная гарантия.

"Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" и в дальнейшем будет существенным и действенным инструментом поддержки украинского бизнеса во время войны. Текущая тенденция позволяет спрогнозировать, что среди наших клиентов, кроме финансирования оборотного капитала, будет расти спрос на кредиты на инвестиционные цели. Они будут направлены на модернизацию и восстановление производственных мощностей, пострадавших от боевых действий; релокацию предприятий; запуск новых направлений деятельности для выхода на новые рынки", – комментируют в Укргазбанке.

Об Укргазбанке:

Укргазбанк – первый участник программы "Доступные кредиты 5-7-9%", которая играет значительную роль в поддержке малого и среднего бизнеса Украины. Банк и в дальнейшем продолжает предоставлять доступное финансирование для украинского бизнеса по государственной программе. Кредитные средства можно получить на любые цели, предусмотренные условиями программы.

Подробную информацию можно получить в центре поддержки бизнес-клиентов по бесплатному телефону: 0800-305-305 или в отделениях Укргазбанка.