Дорогие и дешевые шины для авто: почему стоит платить вдвое больше

Сразу скажем: разница в характеристиках между дешевыми и дорогими шинами есть и часто существенна. В этом автожурналисты rbc.ua не раз могли убедиться во время сравнительных тестов на специально обустроенных полигонах. А как разница проявляется в повседневной эксплуатации на дороге?

Чем отличаются премиум-шины от бюджетных

Так, цена самых дешевых моделей покрышек бывает вдвое-втрое ниже премиальных аналогичного типоразмера. Но главное отличие в том, что дешевые шины устроены чуть ли не так, как дорогие.

Остальные материалы. В первую очередь – резиновая смесь, из которой сделан протектор. Для лучшего сцепления с дорогой резина должна быть как можно более мягкой, причем при любой температуре. И оставаться при этом стойкой к износу. Не каждый производитель может применять для своих шин такую дорогую резиновую смесь, поэтому дешевые покрышки имеют худшие показатели в тестах на торможение и в тесте лосином. Также производители бюджетных моделей экономят на качестве текстиля и металлокорда, использованных в каркасе шины. Следовательно, дешевые шины менее устойчивы к грубым ударным нагрузкам, и не так комфортны, потому что имеют большую массу.

Конструкция шины. В дорогих шинах может быть больше внутренних слоев каркаса, что тоже оказывает влияние на характеристики. Дешевый каркас непросто сделать одновременно мягким и прочным, так что бюджетные шины обычно получаются либо жесткими, либо уязвимыми в случае встречи с выбоинами и бордюрами. В то время как премиальные модели часто имеют усиленный каркас боковины. Что позволяет нескольким ведущим производителям активировать расширенную гарантию – бесплатную замену шины, которую "убили" на грубой выбоине.

Протектор. Казалось бы, протектор – это всего лишь рисунок, но у него сразу несколько трудно совмещаемых задач. К примеру, хорошие сцепные качества на сухой поверхности трудно согласовать с сцеплением на мокрой дороге, так же трудно согласовывается управляемость и тормозные характеристики. Поэтому конструкторы бюджетных покрышек вынуждены оставлять на высоте лишь часть характеристик, усугубляя другие. В то время конструкторы топовых моделей вместе с технологами научились производить протектор, шашки которого наклоняются вперед-назад при старте с места, но не наклоняются влево-вправо при резких маневрах (так называемые 3D-ламели). Производить такой протектор очень дорого, так что дешевые бренды такой протектор не используют. А еще ведущие бренды умеют улучшать аэродинамический комфорт автомобиля за счет вычисленной формы канавок протектора: то есть дешевые шины гудят сильнее.

Поведение разных шин на ходу

На самом деле, водитель за рулем может долго не замечать разницы между премиальными и бюджетными шинами. При повседневной эксплуатации семейного автомобиля в штатных дорожных ситуациях даже самая дешевая покрышка работает без замечаний.

Но если вдруг возникнет экстремальная ситуация (на дорогу выбежал ребенок, спереди кто-то не рассчитал обгон, случился покрытый льдом мост и т.п.), как раз и проявится недостаток в бюджете шин – часто они не способны спасти ситуацию. Машина может раньше сорваться в занос, плохо слушаться руля на снежной каше, попадать на аквапланировку уже на 50 км/ч.

Поэтому, управляя автомобилем, обутым в дешевые шины, нужно быть осторожнее и тщательнее просчитывать ситуацию вперед – чтобы избегать резких и скоростных маневров, в которых дешевые шины слабы.

Если коротко

Не следует оценивать безопасность в гривнах и сравнивать, премиум-шины ли лучше бюджетных, насколько они дороже. Если у вас есть возможность, покупайте лучшую по характеристикам резину – и пользуясь ею, помните, что законов физики она все равно не отменяет. Если свободных денег нет, покупайте "бюджет" – и соблюдайте сдержанный стиль управления.