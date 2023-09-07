Почему США не передают Украине ракеты ATACMS: объяснение эксперта

Следует отметить, что в отличие от европейских Taurus, Storm Shadow или SCALP, ATACMS не требует каких-либо дополнительных носителей или переработки существующих. Эта ракета запускается из комплексов HIMARS и M270, уже хорошо освоивших наши воины.

ATACMS - это американская баллистическая ракета с дальностью поражения до 300 км и весом боевого заряда до 560 килограммов в зависимости от модификации.

Вашингтон пока достаточно сдержанно относится к идее предоставить Украине такое вооружение. Четкой аргументации ни Белый дом, ни Пентагон не приводит.

Однако непублично можно услышать разные версии. Начиная нежеланием США еще больше усугублять отношения с Россией и заканчивая страхами производителя Lockheed Martin, их оружие покажет себя недостаточно эффективно в реальных боевых условиях и эта неудача обрушит их акции.

Однако эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский считает, что наиболее вероятная причина, почему нам все еще не передают ATACMS - потому, что их действительно достаточно мало. Речь может идти о полутора тысячах единиц этих ракет в арсенале США.

"Хотя может быть и другая причина - они очень старые. Они прошли два нормативных срока службы. Их нужно отремонтировать, чтобы ими можно было стрелять. Но представьте себе ситуацию, если бы американцы вышли и сказали: наши ATACMS очень старые, мы их ремонтируем. Это бы ударило по их престижу мировой сверхдержавы. Лучше рассказывать об управлении эскалацией, чтобы сохранить лицо", - отметил эксперт.

ATACMS для Украины

Напомним, Украина уже с прошлого года просит США о передаче дальнобойных ракет ATACMS, способных бить по целям на расстоянии до 300 километров.

Такие ракеты Украина может использовать с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, которые ранее уже передали США.

Еще несколько недель назад глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что президент Джо Байден пока не дал окончательного ответа на просьбу Украины о передаче ATACMS.