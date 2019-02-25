"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Готельний комплекс року"

Отель BANKHOTEL

Генеральный менеджер - Тарас Кузык

BANKHOTEL ART CONGRESS HALL гостеприимно открыл свои двери гостям и жителям города 8 июня 2018. Находится отель в исторической части Львова в реконструированном здании бывшего Австро-Венгерского банка.

Филиал Австро-Венгерского банка был возведен в период бурного экономического развития города, который проходил с 1870-х по 1914 г. Его проектированием занимались два архитектора — выпускники львовского политехнического университета Эдмунд Жихович и Михал Лужецкий.

Отель BANKHOTEL насчитывает 7 этажей и 101 номер различной ценовой категории. Каждый номер имеет свой роскошный и уникальный абстрактный паттерн. Главный цвет абстракции задает цвет всему номеру и позволяет почувствовать особую художественную атмосферу начала ХХ века. Уютный ресторан «SAFE» позволит насладиться чашечкой настоящего львовского кофе и блюдами украинской и европейской кухонь. Для гостей работает и бар «RESERVE», где на открытой террасе можно попробовать изысканное вино. На территории отеля на постоянной основе будет действовать выставка двух арт-проектов Кудина В.П. «Банкноты и шаги» и «Монеты».

Три главных события 2018 года по Вашей версии: 1. Открытие отеля. 2. Получили самый высокий средний балл от гостей в рейтинге системы Booking среди всех отелей города Львова. 3. Открытие арт-бара SATIRIKON.

Почему клиенты при выборе отдают предпочтение вашему отелю?:

Отель имеет историю и уникальный дизайн, удобное расположение в центральной исторической части города, удобное сообщение с аэропортом и железнодорожным вокзалом. Сервис, внимание к деталям, например, у нас в каждом номере есть меню подушек для выбора комфортного варианта для сна, также книжное меню - десятки книг различной тематики и на нескольких языках, которые гость может выбрать и читать. Если речь идет о бизнесе, то мы предлагаем лучшую площадку для бизнес событий - уникальный конференц-зал, который может разместить 270 человек и через 10 минут разделить участников на потоки, благодаря мобильным перегородкам на 7 отдельных конференц-румов. Отель имеет удачную инфраструктуру - роскошный ресторан SAFE с шоу-программой «The singing waiters», винный бар RESERVE с винной картой, насчитывающая более 270 позиций. Панорамная терраса, с которой открывается романтический вид на историческую часть города, ночной арт-бар SATIRIKON с уникальной коктейльной картой и экспозицией работ карикатуристов.

Девиз Вашего отеля: BANKHOTEL –THE CODE OF EXCELLENCE.

Кто или что является талисманом для Вашего отеля?: Лучшим талисманом для отеля является команда единомышленников.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Быть уверенным в своих действиях и всегда доводить дела до конца. Если сделал что-то на 95% - это равноценно нолю, потому что придет момент, когда все придется делать сначала. Я - максималист и стараюсь жить в соответствии со своими принципами. Для меня важно, чтобы мои действия не расходились со взглядами.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: Для меня как в жизни, так и в профессии есть один единственный принцип – не изменять… себе, своим принципам, своим обещаниям.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?: Важно, чтобы в команде были люди с одинаковыми ценностями, которые созвучны с ценностями, которые декларирует бизнес. Следующий этап - дать понимание, что каждый на своем месте может влиять на конечный результат, поэтому успех – это вклад каждого.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Успех – это труд и знания. Быть успешным – это здоровый трудоголизм, рука на пульсе завтрашнего дня и отсутствие страха признать, что ты чего-то не знаешь.

Ваш любимый афоризм?: Никогда не бояться делать правильные вещи.

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании?: Я бы сказал, что бывают случаи, когда я хочу поставить в пример своих сотрудников.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье не в деньгах, счастье в мгновениях, а вот, что необходимо каждому чтобы эти мгновения создать, тут уже индивидуально… главное запоминать и коллекционировать эти мгновения и пересматривать тогда, когда ищешь мотивацию и вдохновение.

По Вашему мнению, три самых важных аспекта для успешного отельного бизнеса? Команда единомышленников, внимание к мнению гостей, рука на пульсе тенденций.

Когда Вы посещаете другие отели, на что в первую очередь обращаете внимание? Какие ключевые параметры для Вас при выборе отеля?: Профессионализм сотрудников: внешний вид, язык, подача. Чистота, особенно в негостевых зонах. Креативность.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Хочу провести в отеле событие международного масштаба. Например, презентацию нового APPLE.