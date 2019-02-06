«ЛЮДИНА РОКУ-2018» в номінації «Міський голова року»

Андрей БАЛОГА

Мукачевский городской голова



Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: Результаты городской программы лечения тяжелобольных мукачевцев, аналогов которой нет нигде в Украине. Мы из городского бюджета спасаем жизни людей, хотя это должно было бы делать государство. Речь идет о 15 миллионах гривен, которые мы выделили на эту потребность в рамках года, и это беспрецедентная сумма в рамках страны. Так как мы убеждены, что человеческая жизнь - бесценна. Создание Мукачевской ОТО, которая будет функционировать в том числе и благодаря парламенту. Расширение производства, и, как следствие, увеличение рабочих мест на всех наибольших предприятиях города, в частности на фабрике Fischer, где производится треть всех горных лыж в мире, а также на заводе Flex, который имеет контракты с Google, Nike, Lenovo.

Ваша «Формула успеха»: Много работать каждый день, высыпаться, заниматься спортом и любить жизнь.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Как и у всех детей – имел много детских фантазий. И много кем хотел быть.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Погулять на свадьбе своего младшего брата.

Ваш любимый афоризм?: Не следует просить у Бога больше того, что можешь сделать сам (Иван Павел II).

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе?: Дружная община города.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром?: Когда меня избрали на должность мэра Мукачева, моя цель была превзойти отца, который работал на этой же должности не так давно. Сегодня я больше ориентируюсь не на личностях мэров, а на решениях, которые они принимают. Особенно слежу, как развиваются аналогичные по размерам города мира - в Италии, Австрии, Германии и Словакии.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь?: «Комуналка», и еще раз «комуналка», а также равнодушие жителей к судьбе и состоянию своего родного города.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Тот, кто ищет счастье в деньгах, никогда его не почувствует. Деньги - это один из многих способов, которые даны человеку, чтоб иметь возможность почувствовать себя счастливым.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... наведу порядок в этой стране» :)

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Своему сыну Андрею, потому что он намного больше времени проводит с моей женой и своей мамой Эдитой, чем я.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Я доверяю людям. Иногда - слишком, как для профессии мэра украинского города.

Есть ли у Вас любимая книга?: Сейчас - это детские сказки, которые я читаю сыну, потому что тогда мы с ним проводим время вместе.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С Николой Тесла интересно было бы познакомиться. Он - гений своей эпохи. Его изобретения поменяли ход истории человечества. Он талант, которым стоит восхищаться.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: У нас в планах установить в Мукачево конную скульптуру Святого Мартина - покровителя нашего города, который во всем мире является символом безопасности, благосостояния и благословения.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Украина.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Конечно, на Закарпатье. Мы бы поднялись на Обавский камень, покупались в термальном бассейне, а потом, конечно же, традиционный закарпатский ужин с дегустацией домашнего вина.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Думаю, все еще впереди - и ошибки, и достижения.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Занятие спортом, в частности кросфит и лыжи.

Руслан ТРЕБУ́ШКИН

Покровский городской голова

Награды: Благодарность Премьер-министра Украины, Благодарность Министерства культуры Украины, Медаль «Независимость Украины» III степени,

Награда Донецкого областного военного комиссариата «Верность*Честь*Достоинство» III степени, Грамота руководителя Проекта ПРООН «Устранение барьеров для содействия инвестициям в энергоэффективность общественных зданий в малых и средних городах Украины путем применения механизма ЭСКО».

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: 2018 год был весьма насыщенным в плане культурных мероприятий, посвященных памяти известного украинского композитора Николая Леонтовича, который 4 года жил в Покровске и работал у нас над созданием всемирно известной композиции «Щедрик». Наиболее значимые – это установка в городе памятника известному композитору и хоровому дирижеру Николаю Леонтовичу в парке Юбилейном, который после реконструкции планируем переименовать в парк им. Н.Д.Леонтовича или «Щедрик». Второе событие - проведение в Покровске Всеукраинского фестиваля хорового пения «Щедрик-фест», хор-победитель поедет в мировой тур по Европе и Америке в честь 100-летия основания Украинской Республиканской Капеллы под руководством А.Кошица. Третье - основание новой традиции для города - проведение Международного симпозиума скульптуры в камне «Музыка города», в рамках которого ежегодно будут создаваться оригинальные каменные скульптуры на открытом пространстве, которые будут украшать город.

Ваш жизненный девиз: Неудач нет, есть только опыт. Как говорил Уинстон Черчилль: «Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма».

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Как все, наверное - Космонавтом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Да. У нас в городе есть парк, который получит название или «Щедрик» или парк им.Н.Леонтовича, в котором сейчас проводится реконструкция, и мы работаем над тем, чтобы там были аттракционы, стилизованные под украинских козаков. Такая есть мечта. Мы сейчас над этим работаем. И надеюсь, что в ближайшие два года она осуществится.

Быть сегодня успешным – это… когда то, что ты делаешь находит понимание и совпадает с мнением избирателей, а если в каких-то вопросах и нет понимания, то хотя бы просто доверяют.

Ваш любимый афоризм?: «Жадность порождает бедность».

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе?: Инициативой жителей, их стремлением и желанием изменить свой город к лучшему. Да, инициатив пока не так много, как хотелось бы. Но с той динамикой, которая сейчас наблюдается, мы видим, что с каждым годом число инициатив растет - жители активнее принимают участие в различных проектах и грантах, направленных на развитие Покровска – конкурс мини-проектов, программа по благоустройству города «200/200/200», программа от Приватбанка «КУБ», «Украинский донецкий куркуль», программа “Active Citizens” от British Council.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром?: Могу назвать несколько фамилий городских голов, за деятельностью которых я имел возможность наблюдать и учиться у них. Для меня примером был мэр Донецка Александр Алексеевич Лукьянченко, мэр Горловки - Клеп Евгений Викторович, и мэр Винницы – Владимир Гройсман.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь?: Сложно ответить. Наверное, развитие коммуникации между представителями власти и жителями, чтобы жители активнее принимали участие в жизни города и принятии решений. Считаю, что после выстраивания правильной коммуникации, многие вопросы будут решаться быстрее.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: А если все-таки в деньгах, то почему?:

Если счастье не в деньгах, то счастье заключается в хороших человеческих взаимоотношениях, взаимопонимании. А если все-таки в деньгах, то деньги – это энергия жизни, с их помощью можно решить много вопросов, которые создают комфорт и уют для жителей города.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... переверну мир».

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Интересный вопрос. Наверное, своему коту) Мой ребёнок с ним чаще видится и играется, чем я.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Люблю работать по ночам. Поэтому, когда большинство людей уже ложатся спать, у меня все только начинается, и рабочий день – в самом разгаре.

Есть ли у Вас любимая книга?: Запомнилась Наполеон Хилл «Думай и богатей», читая которую понимаешь, что наша жизнь и то, что в ней происходит – исключительно зависит только от нас и наших мыслей.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?:С Николаем Леонтовичем. Он сочинял бы музыку, а мы ее развивали бы по миру.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Эйфелеву башню, которая символизировала бы дружбу украинского и французского народов.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: «Щедрик-фест».

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: В парк имени Н.Леонтовича, который откроется у нас в городе после реконструкции.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Во-первых, я считаю, что ошибок не существует, есть опыт. Поэтому ошибок нет. А самым большим достижением считаю мою семью. Я женат уже 20 лет, у меня прекрасная супруга и трое замечательных детей, которые всегда меня поддерживают и которых я очень люблю.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Лучший отдых – это когда я с семьей, когда мы все вместе ездим куда-то в путешествия.

Анатолий ЛИННИК

Нежинский городской голова

Грамота Верховной Рады Украины за Заслуги перед украинским народом, знак отличия Украинской Православной Церкви Орден св. Георгия Победоносца, Черный пояс по традиционному карате.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: Первый в новейшей истории Украины археологический съезд (последний был 100 лет назад в г. Харькове). Сотрудничество с проектом FORBIZ, который реализуется в Украине с представительством Европейского Союза в партнерстве с Министерством экономического развития и торговли Украины, был разработан стратегический документ по развитию малого и среднего бизнеса Нежина. Подходят к завершающему этапу работы по перемещению филиала областного архива и возобновление Богослужения в двух Храмах (Храм Иоанна Богослова и Троицкая церковь). Богослужение в Храмах не проводилось больше 100 лет. Завершено проектирование и начата реконструкция центральной (исторической) части города. Изготовлен уникальный памятник погибшим за независимость Украины. Третий год подряд Нежин подтвердил статус одного из самых демократичных и открытых городов Украины и занял 39 место по инвестиционной привлекательности.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Пришел, увидел, победил.

Ваш жизненный девиз: Победителя видно на старте.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Летчиком гражданской авиации.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Получение для города статуса республиканского историко-архитектурного заповедника.

Быть сегодня успешным – это… способность к переменам, восприятие нового как залог успеха в будущем.

Ваш любимый афоризм?: Если не знаешь что делать, сделай шаг вперед.

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе?: Людьми.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром?: Реформа децентрализации в Украине только набирает обороты, и , учитывая стартовые позиции городов относительно бюджета, инвестиционной составляющей, карты капиталов, то делать оценочные выводы еще рано. Хотя, безусловно, много моих коллег уже сегодня демонстрируют большую активность, что влечет за собой развитие конкурентной среды среди успешных городов Украины.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь?: Финансовая необеспеченность возложенных на органы местного самоуправления полномочий.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: В счастье наших детей.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... приглашу эту рок-группу на праздничный концерт ко Дню города».

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Нашим детям и внукам, которые будут жить в стране, которую мы сейчас строим.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Тяжело говорить «НЕТ».

Есть ли у Вас любимая книга?: В. Шкляр «Залишинець», Герман Гессе «Сиддхартха».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Владимиром Семеновичем Высоцким.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город?: В Нежине 120 исторических и историко - архитектурных памятников, их стоит посмотреть многим.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Елена.

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Конечно же, в Нежин. Здесь соединились история и современность, чего Америке явно не хватает.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Достижение – завоевал доверие и был избран мэром города. Любую ошибку я расцениваю как опыт.

О сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Время, проведенное с детьми.