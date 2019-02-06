«ЛЮДИНА РОКУ-2018» в номінації «Міський голова року»

Андрій БАЛОГА

Міський голова Мукачева



Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2018 році? Результати міської програми з лікування важкохворих мукачівців, аналогів якій немає ніде в Україні. Ми з міського бюджету рятуємо життя людей, хоча це мала би робити держава. Йдеться про 15 мільйонів гривень, які ми виділили на ці потреби за рік, і це безпрецедентна сума в межах країни. Адже ми переконані, що людське життя – безцінне. Створення Мукачівської ОТГ, яка функціонуватиме в тому числі і за сприяння Верховної Ради України. Розширення виробництва, відтак збільшення робочих місць на всіх найбільших підприємствах міста, зокрема на фабриці Fischer, де виробляється третина усіх гірських лиж у світі, та заводі Flex, який має контракти з Google, Nike, Lenovo.

Ваша «Формула успіху»? Багато працювати щодня, висипатися, займатися спортом і любити жити.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Як і у всіх дітей – мав чимало дитячих фантазій. І багато ким хотів стати.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Погуляти на весіллі свого молодшого брата;)

Бути сьогодні успішним – це… виконувати доручення громади, яка тобі довірила керувати містом.

Ваш улюблений афоризм? Не слід просити у Бога більше того, що можеш зробити сам (Іван Павло ІІ).

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Дружньою громадою міста.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? Коли мене обрали на посаду мера Мукачева, то моя ціль була перевершити батька, який працював на цій же посаді не так давно. Сьогодні я більше орієнтуюся не на особистостях мерів, а на рішеннях, які вони ухвалюють. Особливо слідкую, як розвиваються аналогічні за розмірами міста світу як Мукачево – містечка Італії, Австрії, Німеччини та Словаччини.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? «Комуналка», і ще раз «комуналка», а також байдужість мешканців до долі та стану свого рідного міста.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Той, хто шукає щастя в грошах, ніколи його не відчує. Гроші – це лише один із багатьох засобів, які дані людині, аби мати можливість відчувати себе щасливою.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я...наведу порядок у цій країні;)

Кому в цьому житті Ви заздрите? Своєму сину Андрію, бо він значно більше часу проводить з моєю дружиною і своєю мамою Едітою, ніж я.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Я довіряю людям. Інколи – занадто, як для професії мера українського міста.

Чи є у Вас улюблена книга? Зараз – це дитячі казки, які я читаю сину, бо тоді ми з ним проводимо разом час.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Ніколою Тесла цікаво було би потоваришувати. Як на мене він – геній епохи. Його винаходи змінили людську історію. Це талант, яким варто захоплюватися.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Ми маємо плани встановити у Мукачеві кінну скульптуру Святого Мартина – покровителя нашого міста, який у всьому світі є символом безпеки, добробуту та благословення.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Україна;)

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Звичайно, на Закарпаття. Ми би піднялися на Обавський камінь, покупалися би у термальному басейні, а тоді, звісно ж, – традиційна закарпатська вечеря з дегустацією домашнього вина.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Думаю, все ще попереду – і помилки, і здобутки;)

Яке зайняття для Вас – найкращий відпочинок? Заняття спортом, зокрема кросфіт та лижі.



Руслан ТРЕБУ́ШКІН

Покровський міський голова

Нагороди: Подяка Прем'єр-міністра України, Подяка Міністерства культури України, Медаль «Незалежність України» III ступеня, Відзнака Донецького обласного військового комісаріату «Вірність*Честь *Гідність» III ступеня, Грамота керівника Проекту ПРООН «Усунення бар'єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО».

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2018 році? 2018 рік був дуже насиченим в плані культурних заходів, присвячених пам'яті відомого українського композитора Миколи Леонтовича, який 4 роки жив в Покровську і працював над створенням всесвітньовідомої композиції «Щедрик». Найбільш значимі - це установка в місті пам'ятника відомому композитору і хоровому диригенту Миколі Леонтовичу в парку Ювілейний, який після реконструкції плануємо перейменувати в парк ім. М.Д.Леонтовича або «Щедрик». Друга подія - це проведення в Покровську Всеукраїнського фестивалю хорового співу «Щедрик-фест», хор-переможець поїде в світове турне по Європі та Америці на честь 100-річчя заснування Української Республіканської Капели під керівництвом О.Кошиця. Третя - заснування нової традиції для міста - проведення Міжнародного симпозіуму скульптури в камені «Музика міста», в рамках якого щорічно будуть створюватися оригінальні кам'яні скульптури на відкритому просторі, які прикрашатимуть місто.

Ваш життєвий девіз? Невдач немає, є тільки досвід. Як казав Вінстон Черчилль: «Успіх - це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму».

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Як всі, напевно. Космонавтом)

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Так. У нас в місті є парк, який отримає назву або «Щедрик», або парк ім. М.Д.Леонтовіча, в якому зараз проводиться реконструкція, і ми працюємо над тим, щоб там були атракціони, стилізовані під українських козаків. Така є мрія. Ми зараз над цим працюємо. І сподіваюся, що найближчі два роки вона здійснитися

Бути сьогодні успішним – це… коли те, що ти робиш знаходить розуміння і збігається з думкою виборців, а якщо в якихось питаннях і немає розуміння, то тобі хоча б просто довіряють.

Ваш улюблений афоризм? Жадібність породжує бідність.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Ініціативою жителів, їх прагненням і бажанням змінити своє місто на краще. Так, ініціатив поки не так багато, як хотілося б. Але з тією динамікою, яка зараз спостерігається, ми бачимо, що з кожним роком кількість ініціатив зростає - жителі активніше беруть участь в різних проектах і грантах, спрямованих на розвиток Покровська - конкурс міні-проектів, програма з благоустрою міста «200/200/200», програма від Приватбанку «КУБ», «Український донецький куркуль», програма "Active Citizens" від British Council.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? Можу назвати декілька прізвищ міських голів, за діяльністю яких я мав змогу спостерігати та вчитись у них. Для мене прикладом був мер Донецька Олександр Олексійович Лук'янченко, мер Горлівки - Клеп Євген Вікторович, і мер Вінниці - Гройсман Володимир Борисович.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Складно відповісти. Напевно, розвиток комунікації між представниками влади та мешканцями, щоб жителі активніше брали участь в житті міста і прийнятті рішень. Вважаю, що після вибудовування правильної комунікації, багато питань будуть вирішуватися швидше.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Якщо щастя не в грошах, то щастя полягає в добрих людських взаєминах, у взаєморозумінні. А якщо все-таки в грошах, то гроші - це енергія життя, з їх допомогою можна вирішити багато питань, які створюють комфорт і затишок для жителів міста.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... переверну світ) »

Кому в цьому житті Ви заздрите? Цікаве питання. Напевно, своєму коту) Моя дитина з ним частіше бачиться і грається, ніж я.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Люблю працювати ночами. Тому, коли більшість людей вже лягають спати, у мене все тільки починається, і робочий день - в самому розпалі.

Чи є у Вас улюблена книга? Запам'яталася Наполеон Хілл «Думай і багатій», читаючи яку розумієш, що наше життя і те, що в ньому відбувається - виключно залежить тільки від нас і наших думок.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Миколою Леонтовичем) Він створював би свої музичні композиції, а ми розвивали би їх по всьому світу.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Ейфелеву вежу, яка б символізувала дружбу українського і французького народів)

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? «Щедрик-фест»)

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? У парк імені М.Леонтовича, який відкриється у нас в місті після реконструкції.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? По-перше, я вважаю, що помилок не існує, є досвід. Тому помилок немає. А найбільшим досягненням вважаю мою сім'ю. Я одружений вже 20 років, у мене прекрасна дружина і троє чудових дітей, які завжди мене підтримують і яких я дуже люблю.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Кращий відпочинок - це коли я поруч із своєю родиною, коли ми всі разом їздимо кудись подорожувати.

Анатолій ЛІННИК

Міський голова Ніжина

Грамота Верховної Ради України за Заслуги перед українським народом, відзнака Української Православної Церкви Орден св. Георгія Переможця, Чорний пояс з традиційного карате.

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2018 році?: Перший в новітній історії України археологічний з’їзд, проведений на базі НДУ ім.Гоголя (останній був 100 років тому в м. Харкові). За співпраці з проектом FORBIZ, що реалізується в Україні, представництвом Європейського Союзу в партнерстві з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, в рамках ініціативи EU4Business, був розроблений стратегічний документ з розвитку малого та середнього підприємництва, що затверджений рішенням Ніжинської міської ради від 08.08.2018 року №35-41/2018 «Про затвердження операційної цілі щодо розвитку малого та середнього підприємництва в Стратегії розвитку міста Ніжина». Розпочали звільнення двох історичних храмів (пам’ятки архітектури) від обласного філіалу державного архіву (Храм Іоана Богослова і Троїцька церква). Завершено проектування та розпочато реконструкцію центральної частини міста. Виготовлений унікальний пам’ятник загиблим за незалежність України. Третій рік поспіль Ніжин підтвердив статус одного з найдемократичніших і найвідкритіших міст України і посів 39 місце за інвестиційною привабливістю.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Прийшов, побачив, переміг.

Ваш життєвий девіз: Переможця видно на старті.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Льотчиком цивільної авіації.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Отримання для Ніжина статусу Державного історико-архітектурного заповідника.

Бути сьогодні успішним – це… здатність до змін. Сприйняття нового як запорука успіху в майбутньому.

Ваш улюблений афоризм? Якщо не знаєш що робити, зроби крок в перед!

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Людьми.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? Реформа децентралізації в Україні тільки набирає обертів, і , враховуючи різні стартові позиції міст щодо бюджету, інвестиційної складової, людської карти капіталів, то робити оціночні висновки ще зарано. Хоча, безумовно, багато моїх колег уже сьогодні демонструють неабияку активність, що спричиняє розвиток конкурентного середовища серед найуспішніших громад України.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Фінансова незабезпеченість покладених на громаду повноважень.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? В щасті наших дітей.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... запрошу цей рок- гурт “Точка опори” на святковий концерт до Дня міста».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Нашим дітям, які будуть жити в країні, яку ми сьогодні будуємо.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Важко казати «ні».

Чи є у Вас улюблена книга? Якщо «так», то яка? В. Шкляр “Залишинець”, Герман Гессе “Сіддхартха”.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? В.С.Висоцький.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? У Ніжині 120 власних історичних пам’яток, які варто всім побачити.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Олена.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Звичайно в Ніжин! Бо в ньому поєднано історію і сучасність,чого в Америці явно бракує.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Досягнення — Завоював довіру громади і був обраним на посаду міського голови. Будь яку помилку, я розглядаю як досвід.

О сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Час, проведений з дітьми.