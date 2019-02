"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Лідер малого та середнього бізнесу року"

Тетяна ВЕЛИКА

Генеральний директор ТОВ «Глобал Інвест Груп».



Існуючі на даний час корпоративні нагороди: Ми отримали кілька нагород від Національного бізнес Рейтингу: Золото рейтингу серед суб'єктів господарювання України за показником «Рентабельність власного капіталу» і Золото рейтингу серед суб'єктів господарювання Київської області в номінації «Платоспроможність».

Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2018 році: У 2018 році обороти зросли в 4 рази. Це було зростання в усіх напрямках: кількість, якість замовлень, нові клієнти та підрядники. Кількість працівників потроїлася, кількість заходів, які були організовані - 861. Більше уваги стали приділяти навчанню співробітників.

Девіз Вашого підприємства: «Do what you love. Love what you do».

Хто чи що є талісманом для Вашої компанії?: Талісманом нашої компанії є Єва Топурія (моя дочка). З перших днів її життя всім колективом називаємо Єву «ген.діром».

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Головний життєвий принцип, який допомагає досягати поставлених цілей: бути чесною з собою і оточуючими, такого ставлення вимагаю і по відношенню до себе. Ніколи не падати духом перед будь-якою проблемою. У житті немає нічого складного, поки ми самі не почнемо ускладнювати.

Як ви вважаєте, що дозволило вашій компанії вийти в лідери? У чому ваша унікальність?: Ми будуємо справжні партнерські відносини з клієнтами і підрядниками. Вони чесні, побудовані на професіоналізмі і чіткій субординації. Практично ніколи не виникають конфліктні ситуації і клієнтам з нами комфортно. Адже коли клієнт шукає підрядника, то він підсвідомо сподівається, що проблем в його житті стане менше. Всі ці принципи привели нас до успіху.

Які передові технології застосовуються в роботі компанії? Чи враховується позитивний досвід інших країн?: Оскільки в сфері конференц-сервісу я працюю вже 15 років, при створенні своєї компанії враховувала всі помилки і сильні сторони попередніх роботодавців. Так, ми рівняємося на наших конкурентів, використовуємо знання, які отримуємо, беручи участь в різноманітних профільних заходах, які організовані на території України і за її межами.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий «Кодекс честі»: Так, кодекс існує і він називається «Кодекс поведінки постачальників». Його розробив Глобальний Фонд і ми його підписуємо і погоджуємося з усіма умовами кожен раз, як підписуємо новий контракт з Міжнародними організаціями. Наша компанія, як правило орієнтується на співпрацю саме з МО. Також, в компанії цінуються принципи чесної співпраці з клієнтами та підрядниками.

Яким чином велику кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії?: Правильна мотивація – запорука успіху. Вся компанія повинна чітко розуміти місію компанії та глобальні цілі. Дуже важливо себе оточити людьми, які на одній хвилі з тобою, тими, хто розділяє твої життєві принципи.

Бути сьогодні успішним - це ... знайти те, що любиш і робити це. Мати непохитне бажання досягти успіху, чіткий план дій і стратегію, йти в ногу з часом, і слідувати за останніми тенденціями або ж бути тренд сетером, якісно мотивувати свою команду.

Ваш улюблений афоризм?: Велич великої людини виявляється в тому, як поводиться з маленькими людьми (Карлейль).

Філософсько-економічне питання: коли, на вашу думку, малий бізнес стає великим?: Як сказав філософ Ігасед: «Я є я і моє оточення». Іншими словами, я б сказала так: бізнес стає великим тоді, коли в нього повірила більше ніж одна людина».

Яким ви бачите майбутнє малого і середнього бізнесу в Україні?: Майбутнє малого і середнього бізнесу перспективне! Економіка виходить з кризи, інфляція знижується і загальний настрій власників малого та середнього бізнесу набирає позитивну динаміку.

Хто з видатних діячів людства може бути зразком і прикладом для співробітників Вашої компанії?: Зразком і прикладом для співробітників нашої компанії міг би стати Уїнстон Черчілль. Особисто я захоплююся хоробрістю і вчинками політика, не дивлячись на всі обставини. Одна з його фраз чітко відображає настрій всіх співробітників компанії: «Така наша політика. Ви питаєте, яка наша мета? Я можу відповісти одним словом: перемога - перемога будь-якою ціною, перемога, незважаючи на всі жахи; перемога, незалежно від того, наскільки довгий і тернистий може виявитися до неї шлях; без перемоги ми не виживемо. Однак я приймаю свої обов'язки з енергією і надією. Я впевнений, що люди не дадуть загинути нашій справі. Зараз я відчуваю себе вправі вимагати допомоги від кожного, і я кажу: «Ходімо ж вперед разом, об'єднавши наші сили».

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя не в грошах, а в можливостях, які вони нам дарують. Особисто для мене, наявність грошей – свобода дій.

Що є гордістю вашої компанії?: Гордість моєї компанії – люди, які в ній працюють. Пліч-о-пліч, безвідмовно, з вірою в те, чим займаємося день у день, ми якісно підходимо до вирішення будь-якого питання.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: Якщо говорити про професійну мрію, я кілька років мрію відкрити представництва нашої компанії в інших країнах. Віримо і все для цього робимо, щоб найближчим часом втілити мрію в життя.

Ірина ДУБЧУК

Комерційний директор, співвласник компанії «Тигрес».



Існуючі на даний час корпоративні нагороди: Компанія «Тигрес» – соціально–відповідальна. Ми підтримуємо ініціативи громадських організацій на регіональному та національному рівнях. Щодо нагород, то м’яконабивні іграшки ТМ Тigres двічі поспіль перемагали у національному конкурсі «Краща іграшка». Маємо нагороди за участь у конкурсі «Хіт. Найкраще для малюка».

Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2018 році: У 2018 році компанія «Тигрес» випустила понад 100 новинок пластмасових та м’яконабивних іграшок, успішно реалізувала ліцензійний проект спільно з компанією Disney та випустила дизайнерську капсульну колекцію для немовлят «Tigres by ANAN».

Девіз Вашого підприємства: «Все найкраще дітям! Зростаємо разом!».

Хто чи що є талісманом для Вашої компанії? Оберегом вважаємо святого Миколая. Бо ж він робив щасливими дітей.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Наполеглива праця щодня. Віра у себе.

Як ви вважаєте, що дозволило вашій компанії вийти в лідери? В чому ваша унікальність? Наша мета – виробництво якісної та безпечної продукції для розвитку та пізнання навколишнього світу теперішніми та майбутніми поколіннями. Щороку ми розширюємо асортимент товарів для наших споживачів цікавими новинками, а також активно завойовуємо експортні ринки.

Які передові технології застосовуються в роботі компанії? Чи враховується позитивний досвіт інших країн? Ми беремо участь у світових та міжнародних виставках. Впроваджуємо новітні технології та інвестуємо у виробничі потужності. Для виробництва іграшок використовуємо сучасні термопластавтомати австрійського виробництва ТМ ENGEL, роботи для нанесення малюнків за технологією IML та конвеєри для автоматизації процесу складання іграшок.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий «Кодекс честі». Бізнес – це поєднання довіри і професіоналізму.

Як велику кількість різних людей спонукати думати про успіх однієї компанії? Щаслива посмішка дитини, яка тримає в руках нашу іграшку – найсильніша мотивація для кожного працівника. Цінності компанії = цінності працівника – це формула успіху.

Бути сьогодні успішним – це… щодня працювати над собою!

Ваш улюблений афоризм? Немає нічого неможливого!

Філософсько-економічне питання: коли, на Вашу думку, малий бізнес стає великим? Коли бренд починають впізнавати споживачі. Коли цінність бренду у свідомості споживачів набагато вища за ціну.

Яким Ви бачите майбутнє малого та середнього бізнесу в Україні? Впевнена, що українці цінують й цінуватимуть якісні товари, тому, незважаючи на ситуацію на ринку, якісні виробники завжди матимуть попит в Україні.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя – це дім, у якому лунає дитячий сміх.

Що є гордістю вашої компанії? Секрет успіху компанії – талановиті дизайнери та конструктори. Вони слідкують за сучасними тенденціями та створюють іграшки, які подобаються найвибагливішим покупцям – дітям.

Чи є у Вас мрія, яка покищо не здійснилась? Щоб представництво української компанії «Тигрес» було в кожній країні світу, а наші іграшки в кожному домі, де лунає дитячий сміх.

Руслана ЦАХЛО

Президент компанії Громадська організація «Спілка майстрів краси України»

Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2018 році: Визнання компанії в інших країнах, перемоги на міжнародних чемпіонатах, світовому чемпіонаті в Парижі.

Девіз Вашої компанії: Бути першим, бути кращим!

Хто чи що є талісманом для Вашої компанії?: Лебідь. Символ жіночої любові, грації і вірності.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Віра. Життєлюбність.

Як ви вважаєте, що дозволило вашій компанії вийти в лідери? У чому ваша унікальність?: Любов до професії, прагнення до нових перемог. Наша унікальність, напевно, в командному дусі, так як ми робимо спільну добру справу, розвиваючи індустрію краси.

Які передові технології застосовуються в роботі компанії? Чи враховується позитивний досвід інших країн?: Ми провели 10 чемпіонатів за кордоном в таких країнах, як Туреччина, Італія, Литва, Польща і на сьогоднішній день маємо багато пропозицій з інших країн, маємо свій графік заходів, приємно спостерігати, як росте і розвивається молодь.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»?: Безумовно. Я вважаю, в будь-якому бізнесі повинен існувати професійний кодекс честі.

Яким чином велику кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії?: Тут потрібно мати в складі команди лише однодумців, по-іншому не змусиш.

Бути сьогодні успішним - це... значить ніколи не зупинятися на досягнутому, постійно розвиватися, самовдосконалюватися.

Ваш улюблений афоризм?: Я цього хочу і це буде.

Філософсько-економічне питання: коли, на вашу думку, малий бізнес стає великим?: Крок за кроком.

Яким ви бачите майбутнє малого і середнього бізнесу в Україні?: Майбутнє це ми. Моя компанія частинка цього майбутнього.

Коли ваша компанія стане корпорацією?: Ми з кожним роком збільшуємо штат, завдяки своїм робочим результатами, подаючи приклад багатьом майстрам країни і я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми станемо великою корпорацією.

Хто з видатних діячів людства може бути зразком і прикладом для співробітників Вашої компанії?: Коко Шанель.

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: Не в грошах щастя, прийнято говорити, і все ж людина не може існувати без грошей. Якщо гроші є, то щастя, звичайно, не в них, а якщо їх немає, то щастя дуже схоже на грошову купюру.

Що є гордістю вашої компанії?: Важливим показником успіху компанії є те, що серед моїх колег є люди, які мають високий статус головної судді, які відбулися в нашій професії, це - переможці міжнародних і світових чемпіонатів.