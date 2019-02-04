"ЛЮДИНА РОКУ-2018" в номінації "Фінансист року"

Леонид ГРЕБИНСКИЙ

Глава Правления, Акционер АО «КРИСТАЛБАНК»

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: В 2018 году АО «КРИСТАЛБАНК» номинирован на звание «Банк года №1 по условиям ипотечного кредитования 2018 года» по версии международного клуба «БАНКИРЪ». Я горжусь этим достижением. Нам удалось сформировать одно из самых лучших ипотечных предложений на рынке столичной недвижимости. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы сотрудничество с банком было взаимовыгодным и комфортным для наших клиентов. Молодые семьи получают возможность приобретать недвижимость без крупных финансовых вложений. Высокие оценки банка со стороны независимых экспертов говорят о том, что мы на правильном пути.

Ваш жизненный девиз: Никогда не бездействуй. Не бойся, что может что-то не получиться - думай, предпринимай, делай.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Мечтал быть изобретателем и ставить эксперименты. В бизнесе мне пригодились мои детские стремления, всегда пытаюсь создавать и выстраивать что-то новое.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Все мечты, которые пока не сбылись, обязательно сбудутся, я прилагаю к этому максимум усилий.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Успех для меня это внутреннее удовлетворение от результата и осознанное понимание, что проделанный труд и приложенные усилия приносят пользу моим Клиентам и партнерам. Довольный Клиент – это успех.

Ваш любимый афоризм?: «Я всегда следовал правилу: не беги, если можешь стоять; не стой, если можешь сидеть; не сиди, если можешь лежать». Уинстон Черчилль.

На что вам жалко тратить деньги?: Я легко расстаюсь с деньгами, потому что умею их зарабатывать и не трачу на бесполезные вещи.

Как Вы храните личные сбережения?: Для меня самый надежный способ сбережения средств – банковский вклад в национальной или иностранной валюте.

Сколько вам нужно денег для счастья?: Ровно столько, сколько нужно для обеспечения жизненно необходимых вещей и конечно же путешествий.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье в детях, внуках, здоровье и благополучии близких. Деньги - инструмент для управления жизнью и приобретения благ, которые приносят удовлетворение и пользу.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... достигну любой цели».

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Никому, зависть – один из смертных грехов, который губит и разрушает человека.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Доверчивость. Я всегда вижу в людях только хорошее.

Есть ли у Вас любимая книга?: «Финансист» Теодора Драйзера.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Уинстон Черчилль, мы бы подружились.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Статую Христа-Искупителя, как символ благословения.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: «Happiness»

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Киево-Печерская Лавра - святыня, которую должен увидеть каждый турист.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни?: Главное достижение – моя семья.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Проведенное время с внуками для меня лучший отдых.



Анатолий ГУЛЕЙ

Профессор, Доктор наук, Председатель Наблюдательного совета Тернопольского национально экономического университета.

Председатель Правления «Украинской межбанковской валютной биржи».

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: Принятие «Концепции развития цифровой экономики и общества Украины в 2018-2020 годы». Новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях».

Ваш жизненный девиз: «Кто владеет информацией – тот владеет миром».

«Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности». «Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки, на которых можно учиться».

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Очень долго занимался футболом и был уверен, что стану «великим футболистом».

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Создать собственную бизнес школу, для молодых предпринимателей. Пока еще иду к мечте …

Быть сегодня успешным – это… стать Алхимиком своего Личного Капитала. Когда используешь свое Свободное Время и Новые Технологии и все это превращаешь в Личный Капитал или Капитал собственного Бизнеса. Это реально, знаю массу Стартапов, которые сегодня были созданы из невероятных идей.

Ваш любимый афоризм?: Где-то там, в глубине Души, у меня есть место, где собираются Обиды. Но каждый раз, когда выкуриваю Сигару, устраиваю Обидам Пекло и превращаю их в Пепел, потом выпускаю их через Дым ... Выпускаю Дым и прощаю, выдыхаю и прощаю, выдыхаю и прощаю… Все прощаю, Всем прощаю…

На что вам жалко тратить деньги?: Деньги не жалко тратить, потому что деньги делают нас настоящими. Деньги это искушение. Не все могут устоять…

Жаль когда разочаровуешся в людях из за денег.

Как вы храните личные сбережения?: Мои сбережения на депозитах в банках:

доллар и евро по 40 % и 20% - операционная гривна.

Сколько вам нужно денег для счастья?: У каждого свое «счастье». Когда мне было 8 лет мне нужно было всего 50 рублей чтобы купить велосипед. Я собрал эти деньги в течении года, был невероятно счастлив ибо достиг поставленной цели. В жизни всегда так, ты счастлив только тогда, когда достигаешь поставленных целей.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье не в деньгах, а в их количестве на твоем счету в банке. Деньги делают тебя более независимыми в своих поступках и решениях .

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... ее продам ))) в жизни мы всегда торопимся жить, продай точку опоры и отдохни от работы )))

Кому в этой жизни Вы завидуете?: завидую людям, которые умеют управлять своим временем, это реально очень сложно в нашем быстром режиме жизни;

еще больше завидую людям, которые не знают куда девать свое свободное время;

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Не люблю долго ждать , нужно развивать в себе усидчивость и терпеливость.

Есть ли у Вас любимая книга?: Грегори Девид Робертс « Шантарам» и « Тень Горы». Если еще не читали, рекомендую).

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Сэр Уи́нстон Леона́рд Спе́нсер-Че́рчилль, пожалуй я бы выкурили с ним Сигару «Romeo y Julieta» с вкусным ароматным кофе, может даже и не кофе…

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город?: Ну вот точно ненужно этого делать, давайте восстановим историческое прошлое и сохраним его для будущих поколений.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Планета «Счастливых Людей» и пригласил бы всех, кто не чувствует себя счастливым, отправится в путешествие. Может, именно так они смогут стать счастливыми?

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: У нас есть 7 чудес Украины , он должен их увидеть.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: самое большое достижение жизни – я все таки не стал футболистом; Самая большая ошибка – я искренне верил , что стану футболистом и использовал более10 лет моей жизни не по назначению)))

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Самый лучший отдых за книгой вечером у камина, всегда стараюсь соединить полезное с приятным.



Сергей ТИГИПКО

Председатель Правления АО «ТАСКОМБАНК», кандидат экономических наук

Три главных события 2018 года по Вашей версии: Присоединение к ТАСКОМБАНКу ВиЕс Банка в рекордно короткие строки. Успешный запуск на базе УниверсалБанка, входящего в Группу «ТАС», онлайн-проекта Monobank. Запуск мобильного кошелька TAS2U, признанного одним из лучших интернет-банкингов страны.

Ваша «Формула успеха»: Терпение и стремление к изменениям.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Мечтал состояться, а приоритеты «кем» долго менялись.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Я хочу, чтобы Украина стала успешным процветающим государством, страной с сильной экономикой, где мир и благополучие граждан - превыше всего.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Сегодня я занимаюсь бизнесом, и тут успех точно оценивается: рабочие места, новые технологии, деньги.

Ваш любимый афоризм?: «Без команди військо гине!»

На что Вам жалко тратить деньги?: На чрезмерное потребление.

Как Вы храните личные сбережения?: В основном в активах в Украине – заводы, банки, страховые компании и т.д. И на депозитах в своих банках.

Сколько Вам нужно денег для счастья?: Деньги мне нужны для инвестирования в экономику сраны, поэтому надо много.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье – это внутренняя гармония, возможность видеть своих родных и близких здоровыми, счастливыми, успешными. Но для меня еще важно участвовать в модернизации страны.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...»: Для меня точка опоры – это люди, способные делать дело. Слава Богу, таких людей много.

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Никому. Зависть разрушает.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Излишняя целеустремленность.

Есть ли у Вас любимая книга?: Из классики - Собачье сердце М.Булгакова, из современного – книги Кадзуо Исигуро («Остаток дня», «Погребенный великан», «Художник зыбкого мира»).

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Жить и дружить надо в реальном времени.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город?: Ничего переносить не надо. Для каждого человека его родная земля - уже чудо света.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Планета ТАС

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Безусловно, начал бы с Киева, а далее – исходя из времени гостя. У нас много интересных и красивых мест.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Самое большое достижение в жизни любого человека – успехи детей; и я надеюсь, что у меня таких достижений будет много! А ошибки – это просто жизненные уроки, из которых надо делать выводы. Как писала Лина Костенко, «поразка – теж наука, ніяка перемога так не вчить».

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Спортзал и чтение книг.