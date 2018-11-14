Зірки Х-Фактору записали ліричну баладу

"Пасть Крокодила" (фото: прес-служба групи)

Група "Пасть Крокодила" продовжує радувати слухачів свіжими новинками

Українська група "Пасть Крокодила" представила ліричну баладу "Я Тебе Захищу".

Ця робота сподобалася широкій публіці завдяки дебюту рок-команди на кастингу телешоу Х-Фактор 2018, де група виконала її.

Також на композицію "Я Тебе Захищу" колектив зняв зворушливе відео, яке відображує ті почуття та емоції, які передає сама пісня.

Відео: YouTube/ПАСТЬ КРОКОДИЛА

Текст пісні "Я Тебе Захищу":

Благаю поясни,

Я тут - лише глядач,

Коли я бачу сни,

Кажу тобі: "Пробач..."

Добігти до весни,

Торкатись твоїх мрій,

Є те, що назавжди:

Ти моя, а я твій!

Я тебе захищу!

Заберу весь біль!

Та не відпущу!

Ти, за мною сумуй

За тисячі миль -

Я цього хочу!

Хто пов'язав серця?..

Благаю, відпустіть!..

Ми майже до кінця,

Але я сам обірвав цю мить...

Ти запам'ятай

Мого серця крик,

Що є сил гукай -

І серед інших

я тебе також пізнаю!

Ми не станемо

Одними із тих,

Хто здався та звик!..

Без сумніву -

Я тобі це пообіцяю!

Що захищу тебе,

Заберу весь біль!

Та не відпущу!

Ти за мною сумуй

За тисячі миль -

Я цього хочу!

Нагадаємо, що нещодавно "Пасть Крокодила" випустили сингл "Заведені", в якому колектив порушив тему свободи від соціальних мереж.

Відео: YouTube/ПАСТЬ КРОКОДИЛА

Нагадаємо, що популярна українська група "Время и Стекло" випустила кліп на трек "Песня Про Лицо" і розлютили користувачів мережі.

Раніше ONUKA презентувала нову пісню, яка називається "Хащі".

Відео: РБК-Україна