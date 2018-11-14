Зірки Х-Фактору записали ліричну баладу

Група "Пасть Крокодила" продовжує радувати слухачів свіжими новинками
Українська група "Пасть Крокодила" представила ліричну баладу "Я Тебе Захищу".
Ця робота сподобалася широкій публіці завдяки дебюту рок-команди на кастингу телешоу Х-Фактор 2018, де група виконала її.
Також на композицію "Я Тебе Захищу" колектив зняв зворушливе відео, яке відображує ті почуття та емоції, які передає сама пісня.
Відео: YouTube/ПАСТЬ КРОКОДИЛА
Текст пісні "Я Тебе Захищу":
Благаю поясни,
Я тут - лише глядач,
Коли я бачу сни,
Кажу тобі: "Пробач..."
Добігти до весни,
Торкатись твоїх мрій,
Є те, що назавжди:
Ти моя, а я твій!
Я тебе захищу!
Заберу весь біль!
Та не відпущу!
Ти, за мною сумуй
За тисячі миль -
Я цього хочу!
Хто пов'язав серця?..
Благаю, відпустіть!..
Ми майже до кінця,
Але я сам обірвав цю мить...
Ти запам'ятай
Мого серця крик,
Що є сил гукай -
І серед інших
я тебе також пізнаю!
Ми не станемо
Одними із тих,
Хто здався та звик!..
Без сумніву -
Я тобі це пообіцяю!
Що захищу тебе,
Заберу весь біль!
Та не відпущу!
Ти за мною сумуй
За тисячі миль -
Я цього хочу!
Нагадаємо, що нещодавно "Пасть Крокодила" випустили сингл "Заведені", в якому колектив порушив тему свободи від соціальних мереж.
Відео: YouTube/ПАСТЬ КРОКОДИЛА
Нагадаємо, що популярна українська група "Время и Стекло" випустила кліп на трек "Песня Про Лицо" і розлютили користувачів мережі.
Раніше ONUKA презентувала нову пісню, яка називається "Хащі".
Відео: РБК-Україна