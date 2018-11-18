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Учасник "Танців з зірками" розповів про свої стосунки

Lite » Зірки 18.11.2018 - 17:20

Відео: інтерв'ю Осадчої з Макацарія (youtube.com/Светская життя)

33-річний бізнесмен з Грузії кінопродюсер і один з номінантів на перемогу в популярному телешоу "Танці з зірками" Іраклі Макацарія вже давно кружляє голови українкам. Багатьох дівчат хвилює питання про те, як йдуть справи на особистому фронті у Іраклі. Нещодавно телезірка дав щире інтерв'ю Каті Осадчій в "Світського життя", в якому відповів на це питання.

Учасник &quot;Танців з зірками&quot; розповів про свої стосунки

Скріншот відео (youtube.com/Світське життя)

Знаменитість не став йти від відповіді і прямо відповів, що поки ще поруч з ним немає другої половини.

"Не знаю, коли у мене буде заручини або весілля", - сказав бізнесмен.

Учасник &quot;Танців з зірками&quot; розповів про свої стосункиСкріншот відео (youtube.com/Світське життя)

Катя Осадча спробувала заперечити, мовляв, зараз ходять чутки, що у Іраклі все-таки є дівчина в Україні, в Києві. Подейкують, що нібито вони начебто навіть живуть разом. Ведуча запитала, чи все це правда.

Ось що відповів актор: "Ні, це не правда. Можна говорити що завгодно, і люди кажуть, але на цьому етапі – нічого серйозного, ні з ким, чесне слово".

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