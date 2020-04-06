Зірка серіалу «Відважні» Дар’я Петрожицька поділилася рецептами «коронних страв»

Дар’я Петрожицька (фото: ТК "Україна")

Вже 6 квітня о 18:00 телеканал «Україна» покаже першу серію 40-серійної драми «Відважні»

В новому сриале грає популярна акторка Дар’я Петрожицька. На знімальному майданчику артистка розповіла, як часто її можна застати на кухні і які страви готує зірка.

Українська акторка Дар’я Петрожицька зізнається – на ряду з хобі типу співу та гри на музичних інструментах у неї є ще одне захоплення, талант якого вона успадкувала від мами – кулінарія. Зірку, за наявністю вільного часу нерідко можна застати на кухні за приготуванням страв для своїх сусідів по квартирі – сестри і близького друга.

«Це все у мене від мами – вона дуже круто готувала! Напевно, це на якомусь підсвідомому рівні – що б я не готувала, кажуть, що виходить дуже смачно, – зізнається Дар’я Петрожицька, яка зіграла одну з головних ролей в серіалі «Відважні» каналу «Україна». – Є коронна страва на швидку руку – бутерброд з яйцем. Швидкий і смачний сніданок – беремо шматок хліба, в середині якого вирізаємо дірку. Кладемо на сковорідку, і коли воно вже починає трохи присмажуватися, вбиваємо всередину яйце, солимо, накриваємо кришкою зверху. Проходить час, перевернули, і ось бутерброд з яйцем – це ідеальна штука! Є люди, які роблять бутерброд з яйцем, але вони роблять його якось інакше».

І хоча акторка зізнається – назвати щось своїми «коронними стравами» вона не може, оскільки постійно експериментує з рецептами і інгредієнтами, у неї в рукаві є трохи рецептів, які стають у нагоді в екстрених ситуаціях. Один із яких – курячі рулетики з сиром.

«Ще рулетики з курки. Готуються вони дуже просто, а виходять неймовірно смачними! Одну філешку розрізаю навпіл, відбиваю і роблю начинку: твердий сир і зелена цибуля – дуже багато. Всередину кладу начинку, зав'язую ниточкою і обсмажую на сковорідці. Потім дістаєш, розрізаєш, а сир прямо випливає... Я це обожнюю!» – зізнається акторка.