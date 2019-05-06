ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спекотна красуня: гаряча Настя Каменських в бікіні засвітила розкішні форми

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.05.2019 - 10:59
Спекотна красуня: гаряча Настя Каменських в бікіні засвітила розкішні форми
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка подякувала шанувальникам за поздоровлення на день народження

Настя Каменських не упускає можливості похвалитися розкішними форми і потішити шанувальників гарячими знімками, особливо, коли є можливість роздягнутися на курорті до бікіні і показати себе у всій красі. Навіть свій день народження, який артистка відзначила 4 травня, Настя всртетила в купальнику, адже зараз вона знаходиться в Туреччині, де виступає з концертами та ніжиться на сонечку між виступами. Команда зірки влаштувала для неї незабутнє свято, розчуливши до сліз іменинницю. Не обійшовся захід і без Потапа, який також прилетів на знаменитий курорт з концертами. Настя з задоволенням приймала привітання від колег і друзів, а в якості подяки поділилася в Instagram черо-білим спекотним знімком в бікіні з келихом в руках.

Дівчина нахилилася до камери так, що в об'єктив потрапила її розкішні груди крупним планом. Настя чуттєво відкрила губи і відкинула кудрявы локони на одну сторону.

"Спасибі всім за привітання і добрі слова! Спасибі за побажання і любов. Я щаслива", - зізналася радісна іменинниця.

Спекотна красуня: гаряча Настя Каменських в бікіні засвітила розкішні форми

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Як завжди, фото викликало ажіотаж серед шанувальників артистки. Вони почали розхвалювати апетитні форми брюнетки і обсипати її компліментами. Правда, знайшлися і ті, хто вважав, що співачка зачастила з пікантними кадрами і їй варто публікувати більш цнотливі знімки.

"Шикарна жінка", "Ти просто космос!", "Ну, Настя, ну, блін... Я хочу бачити тебе крутою, а не вульгарною дівчиною... Всі твої фотографії (крім тих, де ти в купальнику) вони виглядають веселіше, ніж такі", "Ти чудова Жінка! І фігура, і образ, але не зрозумію останнім часом, навіщо ось так все на показ?", "Ось це персики! Вогонь!", "Настуся, ти чудова", "Може, вистачить виставляти себе як.... Це просто не красиво, скромність прикрашає дівчину", "Настя, ти красуня!" - констатували фолловери.

Варто відзначити, що одним з перших співачку привітав зі святом Потап. Він написав спеціально для дівчини вірш, де оспівав її красу і залишив в кінці лаконічну підпис: "кохана Настенечка", що відразу ж дало шанувальникам привід для розмов про багаторічний роман артистів.

"Переживаємо мільйон емоцій": Потап і Настя зважилися на зізнання у річницю "Солодкий персик": Настя Каменських схвилювала соковитим фото в бікіні
Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся