Злата Огневич у відвертому міні розсекретила важливу місію у Берліні

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка порадувала шанувальників чудовою новиною

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка поділилася кадрами фотопрогулянки по Берліну, розповіла, чому приїхала в столицю Німеччини. Виявилося, що виконавиця стала частиною масштабного міжнародного музичного проекту. Про це артистка повідомила в Instagram, доповнивши текст яскравим фото в блискучій сукні.

Зірка в зухвалому міні і оригінальних босоніжках, прикрашених пір'ям, позує на червоній доріжці берлінського культурно-розважального центру "Адмиралспаласт". Разом зі Златою до Німеччини відправився її продюсер, композитор Михайло Некрасов, про що співачка поспішив розповісти в своєму пості.

"Разом з Михайлом Некрасовим ми стали частиною яскравого музичного проекту Havana Nights, створивши інтродукції до шоу. За підтримки Посольства Республіки Куба в Німеччині це шоу побачать 60 міст і багато країн, і мені приємно бути частиною дійства!" - зізналася щаслива Злата.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

В "сторіз" знаменитості можна також побачити короткий фрагмент інтерв'ю, яке співачка дала журналістам. Огневич заявила, що музика об'єднує і згуртовує набагато більше, ніж політика.

"Саме музика, не політика, не що інше, а саме музка і музиканти здатні об'єднувати цей світ", - заявила артистка.

Також на одному зі знімків Злата позує разом з українським режисером, хореографом-постановником Havana Nights Тетяною Островерх.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Шанувальникам дуже сподобався зовнішній вигляд зірки, вони зазначили, що артистка виглядає розкішно і поціквалилися, співала вона на заході.

"Яка годость! Дуже цікаво побачити!", "Ви така класна!", "Шикарно виглядаєш, Златик! Успіху у підкоренні світу", "Златочка, Ви неповторні!", Босоніжки – вогонь", - коментували образ артистки фоловери.

Нагадаємо, що Злата Огневич змушена була записатися на курси самооборони після того, як на її адресу почали надходити погрози.

Раніше Злата Огневич продемонструвала запальний танець в домашньому одязі.