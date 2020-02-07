Журналісти розкрили ім'я коханки Остапчука, до якої він пішов від дружини: Познайомилися на весіллі в Італії

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

За словами інсайдерів, Володимир і його нова кохана вже давно разом

Нещодавно у відвертому інтерв'ю програмі «Зірковий шлях», яка виходить у будні на каналі «Україна», дружина шоумена Володимира Остапчука, Олена Войченко, заявила, що той пішов з сім'ї до іншої жінки. Але Остапчук спростував будь факт зрад і основною причиною назвав - постійні сварки при дітях. Журналісти провели власне розслідування і дізналися ім'я можливої нової коханої Остапчука.

Олена Войченко, дружина Володимира Остапчука, спростовує слова чоловіка, ніби основною причиною їхнього розриву були сварки у родині.

«З приводу сварок – так, були сварки. Знову ж таки причини яких були – зради, про які я дізнавалася постфактум. І деякі з них були досить емоційними, тому що я просила пояснити і всіляко намагалася робити це після того, як дитина заснула або її не було. Але Володимир досить агресивно реагує на будь-яку критику. І справді реагував неадекватно в деяких моментах. Досить агресивно дозволяв собі підвищувати голос. І не тільки», - ділиться з журналістами «Зіркового шляху» Олена Войченко.

Володимир Остапчук та Олена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

На запитання, чи проявляв відомий шоумен фізичне насилля, Олена не дала однозначної відповіді. Але жінка поскаржилася, що зараз Володимир вкрай розгніваний через відвертість дружини і, навіть, погрожує Олені відібрати у неї дітей.

«Дозволяє собі поводитися зовсім не достойно, казати мені, що він відбере дітей і просто залякувати», - розповіла на каналі «Україна» дружина Володимира Остапчука.

Не могли журналісти оминути і питання щодо розлучниці, про яку жінка зазначила у рубриці «Кава з перцем». Під постом на Інстаграм-сторінці самого Володимира старша донька Сніжани Єгорової Стася Ровінська вже після виходу його версії інтерв’ю лишила допис, у якому зазначила, що нібито відомий телеведучий зустрічається з жінкою-нотаріусом.

«…і піти в нікуди – дуже смішно. Краще б своїй нотаріустці-юристці сказав, щоб менше вихвалялася. Бридко, коли чоловік себе так поводить. Особливо з дітьми!», - йдеться у коментарі у соцмережі.

З інсайдерських джерел «Зірковий шлях» дізнався, що новою обраницею Остапчука може бути жінка на ім’я Христина. Їй 33 роки і вона нотаріус. Начебто, пара познайомилася ще влітку на весіллі в Італії, яке вів Остапчук. А молода жінка була подружкою нареченої. У соціальній мережі співпали і світлини обох. В один і той же час Остапчук та Христина позують у Буковелі, а також на фоні одних і тих самих Куршавельських гір. А у середу ввечері практично в один час співпали їхні сторіз в Інстаграмі. Христина і Володимир виклали спочатку майже ідентичні відео з роздягальні одного й того ж заміського комплексу для відпочинку. А згодом і відео зі СПА того ж таки комплексу.

Аби не гадати зайвий раз, журналісти напряму попросили прокоментувати усі співпадіння безпосередньо поки що офіційну дружину шоумена.

«Я знаю жінку, з якою у Володимира стосунки, майже з першого дня. Але я не хочу коментувати черговий роман Володимира, він десятий, мабуть, якщо не більше, по черзі. І я знала попередніх, правда постфактум, знаю цю . Ми знаємо, про яку ми людину говоримо», - говорить Олена Войченко.

Журналісти зв’язалися з Володимиром та Христиною, аби вони підтвердили або спростували свій роман, проте шоумен відмовився коментувати особисте, а помічниця Христини попросила зв’язатися із нею в інший день.

Нагадаємо, раніше фанати Володимира Остапчука розсердилися на висловлювання про його екс-дружині.