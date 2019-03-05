Дружина бачила? Юрій Горбунов похвалився фото з чарівною Тіною Кароль

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала трендовий образ в сукні від українського бренду

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка порадувала шанувальників сонячним променистим фото, із задоволенням фотографується разом зі своїми колегами по шоу "Голс країни". Так, співачка в стильному вбранні з'явилася в кадрі разом з телеведучим Юрієм Гобуновым. Відповідне фото шоумен розмістила на Instagram-сторінці.

Тіна позує в картатій сукні від українського бренду the Coat без рукавів по фігурі з оригінальними вставками з боків і кокетливою блискавкою в області декольте. Природний акуратний макіяж, гладко укладене волосся трендовим аксесуаром сезону, шпильками, роблять look артистки гармонійним і завершеним. Юрій стоїть за її спиною з мікрофоном у руках в класичному чоловічому костюмі-трійці.

"Рулимо!", - коротко підписав він знімок, зроблений у знімальному павільйоні під час запису передачі.

Фото: Тіна Кароль і Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальникам зовнішній вигляд Тіни припав до смаку, вони зраділи появі своєї улюблениці в новому образі, який тут же високо оцінили.

"Нарешті в нових вбраннях!", "Яка сукня!", "Гарно виглядаєте, симпатюшки!", "Королева", "Сукня – супер", Самі класні", "Красиві", "Ви завжди рулите, а особливо Тіна!", "Шикарні", «Як брат із сестрою. Дуже схожі!", "Дружина бачила?" - цікавилися коментатори.

Фото: Тіна Кароль і Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

До слова, Тіна Кароль розбурхала шанувальників знімком у червоному топі, що підкреслив її принади.

Раніше Тіна Кароль підкорила мережу ніжним портретним фото з акцентом на червоні губи з фірмовою помадою.

Відео: РБК-Україна