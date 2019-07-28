Дружина не ревнує? Юрій Горбунов засвітився в обіймах відомої співачки

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Артисти зробили спільне фото на Лізі сміху в Одесі

Після повернення з насиченої поїздки з дружиною Катею Осадчою в Нідерланди Юрій Горбунов одразу ж вирушив до Одеси, де розігрується кубок чемпіона між учасниками гумористичного проекту "Ліга Сміху". Зазначимо, що телеведучий виступає в ролі тренера однієї з команд. На своїй сторінці в Instagram він поділився барвистим знімком, який розбурхав його фоловерів.

Адже на фото Юрій зображений в компанії довгоногої красуні - співачки Олі Полякової. Артистка позувала в міні-сукні з рюшами, Горбунов же віддав перевагу елегантному вбранню - білі штани і чорна сорочка. Він ніжно поклав руку на талію Олі, а та обійняла його за шию. До речі, Полякова займає одне з суддівських крісел на шоу.

"Пані Олю - добрий вечір!" - прокоментував Горбунов.

Фото: Юрій Горбунов та Оля Полякова (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Здрастуйте Юрій", - тут же відгукнулася та в коментарях.

Скріншот поста (instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники також поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись красою і фігурою Полякової та цікавлячись, чи не ревнує Юрія дружина через такі фото.

Дуже ефектно! Дружина не ревнує?

Які горячі прям як наша кава

Ольга без труселей

Круто

Юрій! Це ж не Ваша дружина, переплутали?))

Дуже прекрасно

Чуйний ніжку сильно висунула

Юра засліплений в прямому сенсі цього слова!

А де у тітки Олі починаються ноги?

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Катя Осадча захопила калейдоскопом нових фото з Амстердама, куди вона відправилася з чоловіком Юрієм Горбуновим.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Амстердамі Катя і Юрій спробували одну з "фішок" місцевого фастфуду, а саме – сендвіч з оселедцем.

До речі, Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки верхи на поні.