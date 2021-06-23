Дружина Павлика розсекретила, скільки кг скинула через тиждень після пологів

27-річна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова 15 червня вперше стала мамою - вона народила артисту сина Мішу. Дівчина детально ділиться з шанувальниками тем, як проходили самі пологи і що було після, за що навіть отримала звинувачення в піарі на цій темі. Молода мама розкрила, скільки вона набрала за час вагітності і скільки кілограмів вже скинула.

Підсумки першого тижня материнства Катерина підвела у себе в Instagram -історіях.

Так, Репяхова виклала знімок, на якому вона лежить в ліжку - ймовірно, ще в пологовому будинку.

Вона розповіла, що через тиждень після пологів схудла вже на 10 кілограмів - а всього за час вагітності набрала 12, так що результат досить вражаючий.

"Мої груди повністю адаптувалися, больових відчуттів немає. В їжі стала більш перебірлива, ніж під час вагітності (нічого не хочеться їсти)", - поділилася новоспечена мама.

Катерина Репяхова розповіла про самопочуття через тиждень після пологів (instagram.com/repyahovakate)

Також дружина Павлика додала, що вона досі не може звикнути не спати ночами.

Пізніше Катерина опублікована зворушливе сімейне фото і відео - вони з Віктором приміряли однакові домашні костюми, що складаються з шорт і футболок. При цьому задоволений Павлик тримає на руках новонародженого сина Михайла.

Катерина Репяхова та Віктора Павлик позували з новонародженим синочком Мішею