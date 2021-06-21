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Дружина Павліка відреагувала на звинувачення в піарі на пологах: "люди, що з вами?"

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 червня 2021 09:37
Дружина Павліка відреагувала на звинувачення в піарі на пологах: "люди, що з вами?" Катерина Репяхова та Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)
Автор: RBC.UA

Концертний директор і дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова 15 червня народила артисту сина. Дівчина активно веде свій блог і детально розповіла про те, як проходили пологи. Однак після цього їй довелося зіткнутися з хвилею критики - деякі підписники звинуватили молоду маму в тому, що вона піариться на цій темі.

У розділі сторіз свого Instagram Репяхова відповіла на коментарі хейтерів, записавши кілька емоційних відео.

Наприклад, були такі коментарі:

  • Таке враження, що родити дитину це зараз нонсенс! Катя, таке враження, що Ви одна народжували....?! Це все піар з Вашого боку?..Інше на думку не приходить?
  • Схоже, всі потихеньку втрачають здоровий глузд. Не все ще розповіла. Я ось читаю іноді такі повідомлення і думаю, людина в здоровому глузді?

За словами Катерини, вона вирішила поділитися такими подробицями, так як бачила відгук у своєї аудиторії, до того ж, вона опустила всі зайві моменти.

"Бачить Бог, я взагалі не хотіла писати пост про пологи, просто бачу відгук, наскільки у мене велика аудиторія, яким це важливо і цікаво. Я розумію, що я в своєму блозі повинна бути щира. Якщо у мене щось в житті відбувається, я не можу робити вигляд, що цього не відбувається. Коли я бачу деякі коментарі, я не можу сказати, що у мене опускаються руки, але я в черговий раз переконуюся, наскільки блог – величезна праця", - каже дівчина.

Вона також заявила, що їй є на чому піаритися і крім цієї теми.

"Щоб всім догодити, кожен щось думає. Хтось написав, що заради піару написала пост. Люди, що з вами? Заради якого піару? Якби я хотіла, повірте, я б знайшла на чому піаритися давно. Але я цього не роблю", - зазначила дружина Павліка.

Дружина Павліка відреагувала на звинувачення в піарі на пологах: &quot;люди, що з вами?&quot;

Катерина Репяхова відповіла на критику хейтерів (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова також додала, що після пологів кількість її підписників збільшилася на 20 тисяч чоловік - і багато з них якраз цікавилися подробицями, пов'язаними з народженням сина Михайла. Вона попросила своїх фоловерів уникати бруду і зайвих пристрастей в її акаунті.

Дружина Віктора Павліка відреагувала на звинувачення в тому, що вона піариться на темі пологів

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова розповіла, з якими складнощами зіткнулася після пологів.

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