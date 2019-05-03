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Дружина Миколи Тищенка з сином на відпочинку зворушила "абсолютним щастям" (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.05.2019 - 11:28
Дружина Миколи Тищенка з сином на відпочинку зворушила "абсолютним щастям" (фото)
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Микола Тищенко також показав фото з сином

Алла Барановська продовжує відпочивати в Туреччині. Відзначимо, що всього кілька днів тому дружина відомого українського ресторатора Миколи Тищенка відправилася на відпочинок в теплу країну разом зі своїм синочком Давидом. До речі, в лютому хлопчикові виповнилося два роки. При цьому слід зазначити, що на початку року пара чи не більше двох місяців набиралася сил в Таїланді. І ось, після невеликого робочого перерви, Барановська і Тищенко знову вирушили на відпочинок.

І якщо в Таїланді пара буквально засипала шанувальників яскравими фото, то на цей раз вони менш активні... Хоча, подружжя засипає підписників різними відео у своїх сторіз.

А нещодавно Алла Барановська умилила шанувальників дуже барвистим і ніжним фото з сином на пляжі. Алла і Давид сидять на шезлонгу, в тіні парасольок. На тлі бачимо чистий піщаний пляж і море.

Блогер вибрала для вечірнього відпочинку невагоме літнє плаття в підлогу з дрібним квітковим принтом. Відкриті плечі, розріз на платті, розпущене волосся – фото вийшло дуже розслабленим.

"Абсолютне щастя тут і зараз. Моя сім'я, спасибі за те, що ви такі", — душевно підписала знімок Барановська.

Алла Барановська з сином Давидом

Алла Барановська з сином Давидом на пляжі (фото: instagram.com/allabonya)

Шанувальники подружжя Тищенко поспішили залишити свої коментарі:

  • Шалено красиво
  • Неймовірна краса!
  • Білосніжки))
  • Алло, ну це фото просто любов!
  • Дуже гарне фото!
  • Алла, ти прекрасна!
  • Яке гарне фото!

До речі, Микола також опублікував фото з сином. Тільки вже не на пляжі. "Хто перший вгадає, як сьогодні назвав мене мій Давид?" - загадково підписав ресторатор знімок.

Микола Тищенко з сином

Микола Тищенко з сином Давидом (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Дружина Миколи Тищенка з сином на відпочинку зворушила &quot;абсолютним щастям&quot; (фото)

Син Миколи та Алли - Давид (фото: instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше "латексна цукерочка" Алла Барановська захопила мережу новим образом. При цьому за духом образ нагадує стилістику 80-х - тренд цього сезону.

Також до цього дружина Тищенко влаштувала собі канікули без чоловіка. Баранівська зазначила, що іноді важливо зробити паузу.

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