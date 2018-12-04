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Дружина MONATIK показала ніжне фото з чоловіком

Lite » Зірки 04.12.2018 - 09:19
Дружина MONATIK показала ніжне фото з чоловіком
Фото: Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Сам артист вважає за краще не афішувати своє особисте життя

Популярний і успішний український артист, суддя шоу Танці з зірками Дмитро Монатік (MONATIK), який отримав нагороду M1 Music Awards "Кращий проект року" за роботу з Надею Дорофєєвої "Глибоко", не афішує своє особисте життя. Він мало говорить про сім'ю в інтерв'ю і не показує дружину і дітей в соціальних мережах.

Але днями дружина Дмитра Ірина Демічева не втрималася і сама опублікувала в Facebook романтичні фото з чоловіком з гримерки після церемонії нагородження.

"Для мене і всіх наших Дмитро Монатік — найкращий! Артист, чоловік, людина!" — підписала фото Ірина.

Дружина MONATIK показала ніжне фото з чоловікомДружина MONATIK показала ніжне фото з чоловіком

Скріншот поста (facebook.com/irina.demicheva.5)

На одному зі знімків вони стоять в обнімку, а на іншому вона ніжно цілує чоловіка.

Дружина MONATIK показала ніжне фото з чоловікомДружина MONATIK показала ніжне фото з чоловіком

Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (facebook.com/irina.demicheva.5)

Підписники прийшли в захват від фото і зазначили, що вони дуже красива пара.

Дружина MONATIK показала ніжне фото з чоловікомДружина MONATIK показала ніжне фото з чоловіком

Скріншот коментарів (facebook.com/irina.demicheva.5)

Зазначимо, що Ірина Демічева працює в команді з Дмитром, є його директором, головною музою і матір'ю двох синів.

Офіційно Дмитро з Іриною одружилися у 2015 році. У цьому ж році у них народився перший син. А через два роки вони стали батьками ще одного хлопчика.

Нагадаємо, відомий український співак, ведучий проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками" MONATIK показав своїх підрослих дітей. Рідкісний сімейний знімок Монатік опублікував в честь Дня синів, який святкується 23 листопада.

Також ми писали, що перший живий виступ Наді Дорофєєвої та MONATIK "підірвав" мережу.

Відео: РБК-Україна

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