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Спекотні танці в латексі: екс-"ВІА Гра" вразила відео 18-річної давності

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.10.2019 - 17:32
Спекотні танці в латексі: екс-"ВІА Гра" вразила відео 18-річної давності
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка показала, як танцювала на сцені у складі групи "ВІА Гра"

Зараз 37-річна Надія Грановська - успішна співачка, телеведуча і дизайнер, а також мама трьох дітей. На фото, які вона публікує в мережі, вона найчастіше постає в жіночних і елегантних образах. До речі, артистка в юності мріяла про кар'єру балерини і досі може похвалитися ідеальною розтяжкою.

Однак новою публікацією на своїй сторінці в Instagram Надія викликала бурхливу реакцію - виконавиця показала архівне відео зі своєю участю, якому вже 18 років. Тоді спекотна брюнетка була учасницею мегапопулярної групи "ВІА Гра" і разом з Альоною Вінницькою кружляла голови багатьом чоловікам.

У ролику зовсім ще юна Мейхер в сексуальному латексному комбінезоні співає пісню "ВІА Гри" "Я не повернуся", при цьому виконуючи гарячий танець з Валерієм Леонтьєвим. На сцені також знаходиться Альона Вінницька.

Відео: Надія Мейхер в 19 років у складі групи "ВІА Гра" (instagram.com/nadyameiher)

"Шанувальники прислали. Ми з @valera_leontiev тоді на різдвяних зустрічах Алли Борисівни як слід запалили. Навіть не віриться, що це було 18 років тому. Та й я ще "зелена" (мені тут 19 років), зате яка спритна. Багато тоді думали, що це відпрацьована хореографія, ан-ні))), це була чиста імпровізація від двох професійних танцюристів. Ви пам'ятаєте ці зустрічі???" - прокоментувала співачка.

Захоплені фолловери обсипали Надію комплиметами і зазначили, що не сумніваються, що вона і зараз може запалити не гірше.

  • Ось це пристрасть Надії
  • Ухххх, дуже гаряче
  • Надя впевнена ти зараз можеш так. Ще крутіше! Які наші роки
  • Надя, неймовірна красуня! Гнучка, тонка, фантастично сексуальна! І Олена чарівна! Не видно вам рівних досі!
  • Пам'ятаю цей концерт. Тоді всі мої знайомі чоловіки були закохані в висхідну зірку Надію.
  • Супер
  • Я нікого в житті не бачила женственнней і сексуальніше
  • Шикарні, мій улюблений склад
  • Розумниця і красуня
  • Надія , so sexy!!! Цей афродизіак!!! І як у Валерія Яковича витримало серце.. незрозуміло!
  • 18 років минуло, а ви все також шикарні .
  • Надюша, ви просто шикарна !
  • Надія! Скільки ж у вас сексапільності, грації, пластики! Богиня!

Спекотні танці в латексі: екс-&quot;ВІА Гра&quot; вразила відео 18-річної давності

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Нагадаємо, млосна Надія Мейхер зробила відверте зізнання. Артистка також знялася в фотосеті в лаконічній чорній сукні і туфлях-човниках.

Раніше Надія Мейхер здивувала історією з бурхливої юності. Виявилося, що майбутня зірка зростала, що називається, "відірви та викинь".

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Новини України ВІА ГраНадія Мейхер
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