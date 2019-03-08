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Сніданок у постіль: романтик Сергій Бабкін зворушливо привітав своїх жінок з 8 березня

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.03.2019 - 13:10
Сніданок у постіль: романтик Сергій Бабкін зворушливо привітав своїх жінок з 8 березня
Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_officia)

Музикант з раннього ранку готував сюрприз своїм жінкам

"Останній романтик" українського шоу-бізнесу, який нещодавно в жартівливій формі розповів, що подарує своїй дружині в якості подарунка на 8 березня, розповів своїм підписникам в Instagram, як розпочалося свято весни і жіночності в його родині.

В stories музикант виклав кілька відео, на яких зізнався, що прокинувся раніше в цей день, щоб приготувати сніданок для своєї дружини дочки.

Сніданок у постіль: романтик Сергій Бабкін зворушливо привітав своїх жінок з 8 березня

На таймінгу можна було помітити час зйомки 7:50, а Сергій вже був в ошатному костюмі сервірує страви, щоб порадувати улюблених жінок, які ще сплять.

Сніданок у постіль: романтик Сергій Бабкін зворушливо привітав своїх жінок з 8 березня

Українок Бабкін теж привітав, побажавши їм радіти кожен день.

"Дорогі жінки, ранні пташки, з святом вас! Любові вам щастя, радості кожного дня, дякуємо вам за те, що ви у нас є, такі прекрасні" - побажав Сергій.

На наступному відео Сергій відобразив свою дружину Сніжану і доньку Веселіну, які вже прокинулись і сидять у ліжку з тарілками в руках. З виразу їх облич, можна зрозуміти, що сюрприз від зоряного романтика припав їм до смаку.

Відео: Вітання Сергія Бабкіна з 8 березня своїх дружини і дочки (Yuotube)

"Ой, яка картина, на це можна дивитися вічно!" - прокоментував відео Сергій.

Крім того Сергій попрацював і над антуражем, прикрасивши спальню червоними кульками у вигляді сердець.

Варто відзначити, що сам Сергій до сніданку не приєднався, адже як стало нещодавно відомо він сів на дієту, щоб провести "чистку організму", про подробиці і меню якої пообіцяв розповісти пізніше.

А ще, музикант, який давно захоплюється йогою і частенько балує шанувальників фото з асанами в соцмережах, вразив фанів шикарною розтяжкою.

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