"Заздрила красуням у міні": Седокова розговорилася про досвід схуднення

Співачка лягла в клініку і почала активно худнути

Популярная певица Анна Седокова решила откровенно рассказать о своем похудении и поделится диетой, которой придерживается для поддержания фигуры в порядке. Об этом артистка сообщила в Instagram.

Звезда начала с того, что она никогда не была стройной, причем отметила, что склонна к полноте и призналась, любит вкусно покушать. Эта привычка сыграла с Аней злую шутку – лишний вес начал расти как на дрожжах. А после появления на свет третьего ребенка она и вовсе заметила стремительные изменения в фигуре, с которыми было не просто бороться.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"После того, как мою попу назвали не упругой, я расстроилась, оскорбилась и начала пахать, потому что глупо ругать отражение в зеркале! Но главные проблемы у меня всегда были с питанием. Я много ем. Вот прям много. Аббревиатура ПП для меня долгое время ничего не значила. Крылышки, булочки, пельмешки - заверните все. Потом встала на весы и опа - 68. Рост у меня 172. Я всегда принимала себя такой, как есть и бодипозитив - мое все. Но после третьего бэбика как то все пошло не так. Сразу полнели ноги. Верхняя часть и вы понимаете, что о шортах пришлось забыть. Я с завистью смотрела на красоток в мини и думала - ну как же они так могут? Мини из моего гардероба исчезло, появились утягивающие трусики", - честно заявила знаменитость.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Она отметила, что диет не придерживалась, ведь ее ненормированный рабочий график не давал возможности заранее спланировать день. Сейчас Седокова находится в клинике, где приводит в порядок свою фигуру и правильно питается.

"Уже два дня питаюсь в клинике правильной едой. Открыла для себя хлеб без муки, да я деревня. Гречневый идёт туго, но льняной ничего. Ем рыбу, которую на дух не переносила, только в суши", - сообщила она.

Также певица поделилась схемой интервального питания, правда, предупредила, что к специфическому графику приема пищи нужно вначале привыкнуть.

"16 часов не есть. Перерыв между принятием пищи. Потом 4 часа можно есть (по другим данным 8). На самом деле, не очень устрашающе. Получается, у тебя есть поздний обед и поздний завтрак. Рекомендуют начинать с раза в неделю, но чувствую, я подсяду", - призналась звезда.

Также она отметила, что успела ощутить первые положительные изменения. Исполнительница проснулась с приятным ощущением голода в животе и сравнила его с чувством свободы. Затем она занялась спортом, который является обязательным пунктом программы и отправилась на специальные процедуры.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники поддержали Анну в ее начинанианиях, а некоторые стали делится своим опытом похудения и перехода на здоровое питание, а также не обошлось и без комплиментов в адрес артистки.

"Анна, вы очень шикарнючая красотка, смотрю на вас и тоже пошла попу качать, мы очень с вами похожи по поводу булочек, пельмешек", "Ого... Животик просто идеальный! Трое деток, а тело – шик", "Аня, просто супер-результат!», «Умница, красавица, и просто хороший и добрый человек", - отмечали подписчики знаменитости.

Ранее Анна Седокова восхитила сеть пикантным фото из ванной комнаты, на котором была видная ее аппетитная пятая точка.

Напомним, что Анна Седокова раскрыла свое главное оружие для соблазнения мужчин.

Видео: РБК-Украина