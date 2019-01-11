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"Затьмарила всіх": Лобода захопила мережу розкутим відвертим танцем

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.01.2019 - 22:47

Популярна співачка Світлана Лобода, яка провела 10 днів на Мальдівах, показала, як в останній день відпустки "відірвалася" разом з персоналом готелю, де жила. В Instagram вона опублікувала жаркий танець на камеру.

Незважаючи на те, що артистка приїхала з дочкою відпочивати і розслаблятися, вона щодня по 5 годин вправлялася в танцях з персональним тренером. В останній день перебування на острові, заняттям співачки з коучем заважала занадто гучна музика. Відправившись на звк, Лобода потрапила на вечірку, яку влаштували співробітники готелю з приводу святкування Нового року.

"Як я вже писала, мій 10 денний відпочинок супроводжувався щоденними 5-ти годинним тренуваннями з моїм вірним тренером Катею Кузьменко. В останній день гучна музика і захоплені крики веселящихся на сусідній вулиці аж надто заважали нашим з Катею танцям... Після закінчення, ближче до 00.00, ми вирішили піти і розвідати, що ж там таке відбувається .... Виявляється, персонал готелю святкує Новий рік. Недовго думаючи, ми вирішили приєднатися!" - розповіла знаменитість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Розкуто рухаючись в такт запальної музики, відпустивши емоції, Лобода повністю віддалася ритму, викликавши шквал захоплення у фанів.

"Затьмарила всіх просто", "Дуже круто... Стильно, вогонь! Обожнюю, де Лобода, там свято. Танці з волоссям!", "Розірвала", "Вогонь", "Запальничка", "Яка ви шикарна, ну дуже", "Бомбезний", "Розпусниця!", "За що б вона не бралася, можна порівняти з ядерною бомбою", - з захопленням писали шанувальники, оцінили по достоїнству її пластичні рухи на камеру.

&quot;Затьмарила всіх&quot;: Лобода захопила мережу розкутим відвертим танцем

&quot;Затьмарила всіх&quot;: Лобода захопила мережу розкутим відвертим танцем

&quot;Затьмарила всіх&quot;: Лобода захопила мережу розкутим відвертим танцем

Скріншот коментарів: (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Лобода під час відпустки балувала підписників фото і відео. Так, зірка показала на камеру пишні груди, також акцентувавши увагу на пружних сідницях.

Раніше Лобода стривожила прихильників чорно-білим фото, на якому вона позує, опустивши голову. Підпис до світлини була вельми не райдужним, що наштовхнуло коментаторів на думку про депресію артистки.

Відео: РБК-Україна

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