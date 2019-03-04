"Замовкни і тренуйся": Могилевська показала рідкісні кадри підготовки до сольного концерту

Наталя Могилевська розкриває секрети своєї зовнішності і розповідає про чоловіків (відео: Youtube)

Наталя Могилевська, українська співачка, яка нещодавно показала інтригуючі романтичні кадри з таємничим незнайомцем, розповіла ведучій передачі "Світське життя" Каті Осадчій, про свої спортивні уподобання, дієті і про те, як вона готується до сольного концерту.

Телеведуча застала знаменитість прямо на тренуванні в танцювальному залі з хореографом Ігорем Кузьменко, який був її партнером по "Танцям із зірками 2018" і допоміг отримати довгоочікуване перше місце в конкурсі.

"У тебе на майці написано: "Заткнися і тренуйся", це хто кому із вас говорить?" - запитала у пари Катя Осадча.

"Це настольгічна маєчка, це він мені казав, а я її взяла сьогодні спеціально", — відповіла Наталя.

"Спілкування з Ігорем у вас не припинялося, і ці півтора роки, які пройшли після вашої перемоги в "Танцях із зірками" ви підтримували дружні стосунки?" - поцікавилася ведуча.

"Ігор переїхав у Київ", - розкрила подробиці особистого життя свого партнера по паркету співачка.

"Ми сусіди з нею", - уточнив Ігор.

Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Крім того, Ігор розповів, що не проти проводити спільні тренування не тільки в танцювальному залі, але і в більш неформальній обстановці, наприклад, разом бігати біля будинку. Проте, Наталя відмовилася від такої пропозиції, оскільки віддає перевагу спортивній ходьбі. На її думку ходьба корисніше для ніг і суглобів і дає такий же ефект, як біг, але корисніша для здоров'я.

А з приводу того, як Наталія позбавляється від наїдених за зиму зайвих кілограмів, які хвилюють чи не кожну жінку в Україні, Могилевська відповіла, що її ця проблема не лякає, тому що вона дотримується одного важливого принципу.

"Я знайшла одне дуже важливе правило для себе, я закінчую їсти о 7 годині вечора, і починаю в 12 дня. Тобто я не вечеряю і не снідаю", - зізналася артистка.

Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Крім того Наталя показала свої вокальні тренування, в студії під гітару вона в дуеті з Катею Осадчою заспівала приспів пісні "Полюби мене такою".

Нагадаємо, що Наталя Могилевська зачарувала фанатів ніжним весняним образом з букетом квітів.

Крім того, Наталя Могилевська продемонструвала відмінний смак і постала в трендовому образі, в плащі з леопардовим принтом.