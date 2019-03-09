"Закрутили романчик": дружина Миколи Тищенко поділилася подробицями особистого життя

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Барановська Алла поділилася фотосесією в бікіні, зробленої її чоловіком

Дружина відомого ресторатора Миколи Тищенко, екс-модель і бізнесвумен Алла Барановська, яка продовжує радувати мережу пляжними знімками з Таїланду, розповіла про знаменну сімейну дату, яку незабаром відзначить їх пара. В Instagram вона опублікувала фотосет в купальнику, який влаштував для неї чоловік, і зізналася, що весною вони відсвяткують 5 років відносин.

Алла в бікіні соковитого зеленого кольору з захватом насолоджується водними процедурами. Прозора бірюзова вода океану і тропічні пейзажі стали приголомшливою природною декорацією для яскравої та емоційної фотосесії.

"10 кадрів by чоловік. Сидимо на березі, зустрічаємо захід і трохи не гикнули, коли усвідомили, що навесні будемо відзначати 5 років стосунків. Ну, як відзначати. Нагадування б поставити. Я не парюся з датами. Е-мое... Закрутили роман. Хто у відносинах? Скільки вже разом? Хто більше 15 років, яке зілля один одному для вічної любові і пристрасті підливаєте? Я хочу тільки так", - зізналася дружина Тищенко.

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Підписники дівчини почала ділитися власними секретами щасливого шлюбу і методами ефективного підтримання пристрасті і бажання в тривалих відносинах. Також вони не упустили можливості достроково привітати пару і задарувати Аллу компліментами, зазначивши, що у екс-моделі відмінна фігура.

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

"Вау! Який купальник, яка вода, яка Алла!", "Яка у Вас приголомшлива фігура, не надивитися", "Аллочка, красуня", "Алла вітаю вас з Колею, щиро. Вірю у ваші відносини і любов. Назавжди", - писали коментатори.

Також Барановська не втрималася, щоб не показати чуттєву фотосесію в цілісному купальнику з трендовим в цьому сезоні анімалістичним принтом. Ефектна красуня позує, притулившись спиною до дерева і млосно прикривши повіки, волосся, укладене природною хвилею, вільно лягає на груди.

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

"Моє життя в джунглях", - лаконічно і дохідливо підписала кадр дружина Миколи Тищенко.

Нагадаємо, що Микола Тищенко, його дружина Алла Барановська і син Давид знялися у зворушливій сімейній фотосесії для відомого журналу.

До слова, Алла Барановська розповіла про спроби прихильниць ресторатора Миколи Тищенко відбити у неї чоловіка.