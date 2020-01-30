Закономірний крах: Горбачова висловилася про кризу у відносинах з Нікітіним

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін (фото: прес-служба ТК "Україна")

Ольга зізналася, що вони з Нікітіним ходили до сімейного психолога

У кожній парі бувають сварки і розбіжності. Відомого продюсера Юрія Нікітіна і його дружину Ольгу Горбачову одного разу теж захлеснула хвиля конфліктів. Співачка відверто розповіла «Зірковому шляху» на каналі «Україна», як все було насправді.

Коли пара вирішила розлучитися, Ольга була відомою телеведучою, вона віддавала всі сили своєму колективу «Арктика», тому часу на сім'ю практично не залишалося. Через постійні стреси і втоми молода жінка критично ставилася до того, що відбувалося між нею і коханим чоловіком.

«І це був закономірний крах. Я кричала: «Все, ми розлучаємося, розходимося, все». Але я просто кричала, а мій чоловік прийняв серйозне рішення: «Ти ж говорила про це. Тепер відповідай за свої слова», - зізналася відома співачка на каналі «Україна».

Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Це був дуже важкий час для пари, але вони вирішили удвох звернутися до психолога. Ольга і Юрій шукали у фахівця опору, але замість цього молода жінка почула дуже неприємні слова: психолог запропонував Юрію Нікітіну розлучитися.

«Я була дуже ображена, - згадує співачка. - Як вона, жінка, могла порадити чоловікові розійтися? Але знаєте, зараз я розумію, що вона зберегла його чоловічу цінність. І тільки, коли таке рішення прийняв мій коханий, я відчула, що це міг бути другий шанс».

Через два роки після розлучення у них з'явився другий шанс. Вони знову стали батьками і знову одружилися. Наскільки непростим був шлях від розлучення до щасливого сімейного життя, знають тільки ці двоє людей. Але Ольга Горбачова відверто зізналася, що без допомоги терапевтів і тренерів не обійшлося. І тепер, коли все залишилося позаду, вона допомагає іншим жінкам.

«Я б сказала, що я ментор для жінок», - розповіла Ольга Горбачова «Зірковому шляху».

Співачка, щаслива дружина і мама двох доньок ділиться порадами з мільйонами жінок, чий шлюб знаходиться в критичному стані.