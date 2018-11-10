"Заготовки на зиму": Dj NANA захопила фанатів гарячим фото

Фото: Анастасія Кумейко (instagram.com/anastasia_domination)

Знімок співачка порівняла із "заготівлею на зиму"

Популярна українська співачка і діджей Анастасія Кумейко (Dj NANA – ред.) показала підписникам відверте фото без білизни. Відповідний пост вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Із заготівок на зиму я заготовила тільки жир", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на самому знімку Кумейко позує в прозорому вбранні, на що звернули увагу шанувальники співачки.

Фото: Анастасія Кумейко (instagram.com/anastasia_domination)

"Не вигадуйте дурниць. Анастасія – у вас ідеальна фігура", - сказав користувач Андрій Ріелтор.

"Лукава жінка. Погана з тебе хазяйка. Ось я заготовила", - підкреслила Міла Натаж.

"Як завжди, неповторна красуня. Дуже цікавий кадр", - підкреслив користувач Стас Морж.

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

До речі, пародію на українського ресторатора, екс-учасника Танців з зірками 2018 Миколи Тищенка глядачі побачили під час свіжого випуску "Вечірній квартал", прем'єра якого відбулася 27 жовтня. Так, увагу "Студії Квартал 95" не обійшло стороною виступ Тищенко з партнеркою DJ NANA під час першого ефіру Танців.

Нагадаємо, 28 жовтня відбувся вже 10-й за рахунком ефір Танців з зірками 2018. Випуск пройшов під темою "Обмін партнерами". Крім того, розігрівала зал група The Hardkiss — спеціальний гість проекту.