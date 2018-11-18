"Загляньте в очі музиканта": Потап присвятив вірш Євгена Осіну

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Зворушливі рядки вже підкорили мережу

Популярний український співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап) присвятив зворушливий вірш російському колезі" Євгену Осіну. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Загляньте в очі музиканта. Поки живий, нікого він не просить. Деренчання гітарного лада. Під Баре, распанахает осінь. Сльози висохли і автомати. На Cell Фони ми всі обміняли. Осінь, шкода забрала тебе Осін. Нехай музика не вмирає", - сказав він.

Скріншот поста (instagram.com/realpotap)

Звернемо увагу, що цей вірш торкнувся користувачів "до глибини душі".

"Був дуже класний музикант", - сказала користувач Валерія Олегівна.

"Вірш прям в точку. Талантище. До глибини душі", - підкреслила юзер Алла Ляльченко.

"Я знав його, знімав про нього великий репортаж. Світлий був чоловік. Добрий", - сказав юзер Володимир Строжук.

"Пісні Жені, без сумніву, залишаться піснями мого дитинства на касеті. Дуже шкода", - підкреслила користувач Юлія Тута.

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що родичі трагічно загиблого Осіна розповіли про останні дні життя співака.

Стало відомо коли і де поховають Осіна.

Відео: (video.rbc.ua)