Загадкова Настя Каменських з'явилася у компанії незнайомця

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Схоже, співачка зібралася летіти на свята

Відома співачка Настя Каменських, вона ж NK, яка звернулася до прихильників з принадною пропозицією, з'явилася в компанії незнайомого молодого чоловіка. Кадри з загадковим хлопцем в ліфті зірка опублікувала в Instagram.

Артистка позує в чорній об'ємній куртці з яскравими оригінальними принтами під графіті і резинками на рукавах і внизу. Вона робить селфі в ліфті, а з-за її спини виглядає хлопець. Волосся співачки традиційно укладене в акуратні хвилі.

На іншому кадрі втомлена і сонна знаменитість дивиться прямо в камеру. Внизу зазначено час – 5.56 ранку.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

А трохи пізніше Настя розсекретила своє місце перебування – вона показала вид з вікна авто. За склом можна розглянути не тільки світанкові пейзажі, але і літаки. Таким чином Настя дала зрозуміти, що запланувала поїздку.

Фото: види аеропорту з вікна машини (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських влаштувала видовищну фотосесію в різних образах, багато з яких були дуже відвертими. Так, вона зображена на фото в короткому топі ніжного персикового кольору і трусиках в тон, пристрастно позуючи перед об'єктивом фотографа.

Раніше Настя Каменських в класичному чорному боді вразила шанувальників довгими стрункими ногами, спровокувавши бурхливе обговорення в мережі.

До слова, Настя Каменських заслужила схвалення прискіпливих підписників, яким набридли пікантні знімки співачки, появою в джинсовій спідниці-міні і бомбері.

Відео: РБК-Україна