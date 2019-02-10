"Залікова попа": Сєдокова шокувала мережу гарячим фото з ванної

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка вкотре викликала бурхливі обговорення її фігури і відвертих фото в мережі

Популярна українська співачка і мама трьох дітей Анна Сєдокова, яка нещодавно розкрила власний секрет зваблення, поділилася з шанувальниками черговим відвертим кадром. Зазначимо, що артистка вже не раз піддавалася критиці і нападкам в мережі через нібито зайву вагу і дуже пікантні знімки. однак зірку це не бентежить і вона продовжує демонструвати свої спокусливі форми у всій красі.

На своїй сторінці в Instagram фігуриста виконавиця виклала гарячий кадр, зроблений у ванній кімнаті. На ньому вона стоїть біля раковини в білій нижній білизні, дивлячись у дзеркало. При цьому фото зроблене зі спини, таким чином в кадр потрапило і обличчя співачки, і її апетитна попа.

"Одна моя дуже розумна подруга сказала мені - твоє з тобою залишиться, а я так завжди і думала", - підписала Анна публікацію.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Як найчастіше відбувається під її відвертими фото, між підписниками розгорілися суперечки. Багато відзначили розкішну фігуру знаменитості, інші ж пишуть, як вже набридли оголені тіла і що матері трьох дітей не пристало публікувати подібні фото.

"Сексі. Яка красуня і правда,богиня", "Залікова попа", "Сексуальність зашкалює", "Прекрасна і чудова", "Тропікана жінка...гаряча і бешенна", "Шикарна", "Красуня, відмінна фігура", "Просто шикарна дівчинка! Молодець! Ніколи не здавайся!", "Хороша чортицю", - пише частина фоловерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

А деякі почали соромити Сєдокову.

"Вам не соромно перед дітьми!", "Анюта,ну ти вже багатодітна мама! Може вистачить постійно роздягатися??! Це дуже не розумно!", "Дурненька попу викладає що бузова - лабода нечо розумного вылажить тільки попу", "Як набридли ці дупи з зажованными труселями(((", "Перед своїми дітьми не соромно? Це не мистецтво, розпуста!" - вважають вони.

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова у сукні в білизняному стилі поміркувала про кохання.

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