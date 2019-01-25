"Навіщо приховувати красу?" Лобода захопила оригінальним концертним вбранням

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка показала шанувальникам, як народжуюються її неповторні сценічні костюми

Популярна співачка охоче ділитися з шанувальниками закулісними кадрами підготовки і фрагментами виступів свого грандіозного шоу, яке відбулося в Москві і тривало чотири дні. В Instagram вона показала, як створювався один з її екстравагантних концертних костюмів.

Вона продемонструвала не тільки процес примірки та роботу дизайнерів, але також показала ескізи сценічних look'ів, створених брендом Luvi.

"З чого все починалося. Як кажуть мої дівчатка Luvi - з яскравих плям ... Відмінна робота, малятка! Неймовірно талановито! Спасибі", - подякувала вона модельєрам за їх кропітку працю.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники зірки розділили її захоплення, зазначивши, що вбрання вийшло яскравим і незабутнім, як і всі сценічні костюми виконавиці, якими вона звикла дивувати і епатувати публіку.

Фото: ескізи концертного вбрання Світлани Лободи (instagram.com/lobodaofficial)

Фото: ескізи концертного вбрання Світлани Лободи (instagram.com/lobodaofficial)

"Все супер, підібрано красиво!", "Навіщо приховувати красу? Поки є що показувати – треба", "Все до дрібниць! У всьому молодці!", "Дуже стильно", "У вас завжди дуже круті концертні образи", "Стиль-кайф, як зазвичай. І всі інші сукні, костюми були просто вогонь", "Світлана найшикарніша", - писали захоплені коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлана Лобода полонила шанувальників епатажним номером, який на багатьох справив незабутнє враження.

До речі, не всі сценічні вбрання до смаку фанам Лободи. Наприклад, вони розкритикували її за блискучий look з рюшами, доповнений з кепкою, порівнявши його з образами в кращих традиціях Сергія Зверєва і Філіпа Кіркорова.

Відео: РБК-Україна