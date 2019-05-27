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"Юра молодшає": Осадча та Горбунов захопили фото з Голос. Діти 5

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2019 - 10:56
"Юра молодшає": Осадча та Горбунов захопили фото з Голос. Діти 5
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведучі показали образи зі зйомок Голос. Діти 5

У минулу неділю, 26 травня, стартував вже 5-й сезон популярного шоу Голос. Діти. Ведучими проекту незмінно залишаються Катя Осадча та Юрій Горбунов. У суддівських кріслах також знайомі виконавці: Джамала, гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній-Позитив), а також Дзідзьо.

Вже "традиційно" зоряна пара Осадча-Горбунов зробили спільне фото зі зйомок першого ефіру. На селфі щаслива пара ніжно обіймають один одного.

"Ви біля екранів? Голос діти вже в ефірі! Наші надзвичайні діти будуть дивувати!" – підписала знімок Катя Осадча.

Осадча і Горбунов

Осадча та Горбунов під час першого ефіру Голос. Діти 5 (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її нове фото. При цьому дуже багато відгукнулися з приводу першого ефіру:

  • "Украинские дети самые талантливые!"
  • "Смотрю. Очень нравиться эта передача. Детки просто супер! Такие таланты!"
  • "Юра хорош, молодеет"
  • "Вы очень красивые!"
  • "Дети невероятно талантливые, сильный эфир!"
  • "Дети такие таланты – диаманты! Жалко, к Джамале не попал Элвис Пресли и Грузини! Это ее стиль"
  • "Смотрим, очень талантлевые дети"
  • "Хлопчик зі Старої Вижви нереально голосистий"
  • "Так, другий виступ - це просто нереально класно"
  • "Я просто в захваті від по баченого"
  • "Саша з Грузії.... Як співав мурашки по тілі.... Неймовірний голос... Він вартий перемоги на цьому шоу!"

Олександр Зазарашвілі – "All by myself" – Голос. Діти 5 сезон

До речі, відзначимо, що до цього Катя Осадча вже показувала свій образ зі зйомок першого ефіру Голос. Діти. Телеведуча блищала в романтичному платті насиченого рожевого відтінку від українського дуету дизайнерів VOROZHBYT&ZEMSKOVA. Серед аксесуарів – оригінальна поясна сумка у вигляді двох масивних кишень, також яскравого рожевого кольору.

Стильна Катя Осадча

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча вразила нарядом на весіллі Потапа і Насті Каменських. На знімку Катя і Юрій позують разом з молодятами, а також вітають їх із важливою подією в обнімку з новоспеченими чоловіком і дружиною.

Також до цього в стильному вбранні і з коляскою Осадча схвилювала фанів фото з Одеси.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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