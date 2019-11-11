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"Юра, тримай себе в руках": Горбунов засвітився в обіймах золотого складу "ВІА Гри"

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.11.2019 - 09:52
"Юра, тримай себе в руках": Горбунов засвітився в обіймах золотого складу "ВІА Гри"
Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Олена Вінницька і Надія Мейхер виступили в чвертьфіналі Танців з зірками

У неділю, 10 листопада відбувся 12-й випуск шоу Танці з зірками 2019 - чвертьфінал проекту. За його результатами паркет покинула пара Олена Кравець і Макс Леонов, які набрали найменшу підтримку глядачів. Зазначимо, що при цьому судді найменшу кількість балів віддали Вікторії Булітко і Дмитру Дикусару - їх два номери в сумі набрали 59 балів. В цьому ефірі пари танцювали під живе виконання українських зірок - серед них був і перший, "золотий склад" групи "ВІА Гра" - Олена Вінницька і Надія Мейхер.

Ведучий шоу Юрій Горбунов не упустив можливості зробити селфи в обіймах артисток, яким гордо поділився на своїй сторінці в Instagram. На знімку Мейхер променисто посміхається, а Вінницька посилає на камеру поцілунок.

"Перший, легендарний, золотий склад групи Віа гра! Браво Надя! Браво Альона!" - прокоментував Горбунов.

&quot;Юра, тримай себе в руках&quot;: Горбунов засвітився в обіймах золотого складу &quot;ВІА Гри&quot;

Надія Мейхер, Юрій Горбунов та Альона Вінницька (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В коментарях підписники ностальгують за минулими часами, коли "ВІА Гра" тільки набирала популярність, а також жартома радять Юрію не захоплюватися і тримати себе в руках, адже вдома його чекають дружина і син.

  • Дуже класно заспівали
  • Дівчата,так тримати! Ви красиві,ви класні! Юра,тримай себе в руках! Вдома дружина і діти!
  • Моя найулюбленіша і справжня група Віа гра!
  • А де Брежнєва ?
  • Від, котяра
  • Обліпили Горбунова, капець йому будинку буде, шукайте нового ведучого
  • Юрій, Юрій. А де Катерина?
  • Кращий склад!!!! Не те що зараз!
  • Коли вони примирилися ?))

&quot;Юра, тримай себе в руках&quot;: Горбунов засвітився в обіймах золотого складу &quot;ВІА Гри&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Зазначимо, що Надія Мейхер та солодкоголоса Альона Вінницька виконали хіт "Я не повернуся", який записали в 2001 році. Під нього Дмитро Дікусар та Вікторія Булітко танцювали танго.

(YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком Іваном на велосипеді.

Раніше Юрій Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк на зйомках телевізійної програми "Хто проти блондинок". Горбунов показав фотографії, на яких він у піжамі і халаті позує з довгоногою Никитюк. При цьому на одному фото він тримає телеведучу за ногу.

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Новини України ВІА ГраЮрій ГорбуновТанцы со звездами
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