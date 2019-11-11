"Юра, тримай себе в руках": Горбунов засвітився в обіймах золотого складу "ВІА Гри"

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Олена Вінницька і Надія Мейхер виступили в чвертьфіналі Танців з зірками

У неділю, 10 листопада відбувся 12-й випуск шоу Танці з зірками 2019 - чвертьфінал проекту. За його результатами паркет покинула пара Олена Кравець і Макс Леонов, які набрали найменшу підтримку глядачів. Зазначимо, що при цьому судді найменшу кількість балів віддали Вікторії Булітко і Дмитру Дикусару - їх два номери в сумі набрали 59 балів. В цьому ефірі пари танцювали під живе виконання українських зірок - серед них був і перший, "золотий склад" групи "ВІА Гра" - Олена Вінницька і Надія Мейхер.

Ведучий шоу Юрій Горбунов не упустив можливості зробити селфи в обіймах артисток, яким гордо поділився на своїй сторінці в Instagram. На знімку Мейхер променисто посміхається, а Вінницька посилає на камеру поцілунок.

"Перший, легендарний, золотий склад групи Віа гра! Браво Надя! Браво Альона!" - прокоментував Горбунов.

Надія Мейхер, Юрій Горбунов та Альона Вінницька (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В коментарях підписники ностальгують за минулими часами, коли "ВІА Гра" тільки набирала популярність, а також жартома радять Юрію не захоплюватися і тримати себе в руках, адже вдома його чекають дружина і син.

Дуже класно заспівали

Дівчата,так тримати! Ви красиві,ви класні! Юра,тримай себе в руках! Вдома дружина і діти!

Моя найулюбленіша і справжня група Віа гра!

А де Брежнєва ?

Від, котяра

Обліпили Горбунова, капець йому будинку буде, шукайте нового ведучого

Юрій, Юрій. А де Катерина?

Кращий склад!!!! Не те що зараз!

Коли вони примирилися ?))

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Зазначимо, що Надія Мейхер та солодкоголоса Альона Вінницька виконали хіт "Я не повернуся", який записали в 2001 році. Під нього Дмитро Дікусар та Вікторія Булітко танцювали танго.

(YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком Іваном на велосипеді.

Раніше Юрій Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк на зйомках телевізійної програми "Хто проти блондинок". Горбунов показав фотографії, на яких він у піжамі і халаті позує з довгоногою Никитюк. При цьому на одному фото він тримає телеведучу за ногу.