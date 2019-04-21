Юна "ВІА Гра" Віра Брежнєва похвалилася кліпом за участю донечки

Фото: Віра Брежнєва з доньками (instagram.com/ververa)

Співачка показала таланти улюбленої дівчинки

Популярна співачка Віра Брежнєва не часто балує шанувальників спільними фото з доньками Сонею, якій нещодавно виповнилося 18 років, і 9-річною Сарою, саме тому її фани так тепло сприймають появу зіркової мами і її улюблених дівчаток на теренах соцмереж. В порядку виключення, артистка поділилася з підписниками Instagram відео альтернативного варіанту кліпу на її новий хіт "Я не святая", де в одній з головних ролей з'явилася Сара.

Співачка повідомила, що ролик знімався в Греції, але про це не важко здогадатися по локації – за спиною Сари і її двох подружок, які також стали героїнями відео, можна розглянути античні колони - храм Посейдона на мисі Суніон. Самі юні артистки одягнені в білосніжні сукні-туніки з золотими грецькими пов'язками у волоссі. Вони плавно рухатись в такт музиці, демонструючи справжній акторський талант. Перед камерою дівчатка відчували себе невимушено і розкуто.

"Наш варіант кліпу "Я не святая". На канікулах в Греції. Аня, Сара, Маша", - дала Віра коротку довідку до відео, зазначивши головних актрис.

Підписникам зірки дуже сподобалася оригінальна версія кліпу на її новинку. Вони відзначили незаперечний талант юних артисток, а деякі навіть з упевненістю заявили, що тріо маленьких красунь росте на зміну культового гурту "ВІА Гра".

"Одним словом ВІА ГРА", "Такі кльові", "ВІА Гра нового покоління", "Яка краса!", "Маленькі янголята", "Дівчата, звичайно красуні. Сара, серед всіх, сама скромна дівчинка", "Юна Віа Гра у повному складі", "Яка Сарочка сором'язлива,мила. Вся в маму і сестру", "Які гарненькі! Маленькі грецькі богині!", "У них класно виходить!", "Чудове тріо", "Афродіти", - відзначали фоловери.

До речі, старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман полонила пікантним образом в прозорій сукні.

Нагадаємо, що український фітнес-тренер Аніта Луценко зробила комплімент розкішній фігурі Віри Брежнєвої.